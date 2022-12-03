فان دايك: لا أعرف كيف تلقينا هدف أمريكا.. والمهمة هي الفوز بـ 3 مباريات

أبدى فيرجيل فان دايك مدافع هولندا سعادته بالفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال فان دايك في تصريحاته عقب المباراة: "كان يمكننا أن نلعب بشكل أفضل مما أظهرناه".

وأضاف "أشعر بشكل أفضل بعد كل مباراة، وأيضا على صعيد الاستحواذ، ولكن لا يزال الأفضل في إمكاننا".

وأوضح "يمكننا لعب كرة قدم أفضل، وأظهرنا ذلك عدة مرات".

وتابع فان دايك "أعتقد أننا سجلنا هدفين رائعين، ثم تلقينا هدفا ليس لدي فكرة عن كيفية دخوله، ولكننا وجدنا طريقنا لمواصلة القتال وهذا يقول كل شيء عن فريقنا".

وواصل "المهمة الآن هي الفوز بـ 3 مباريات إضافية. يبدو ذلك بسيطا للغاية أليس كذلك"؟

واختتم "لحسن الحظ لدينا يومين إضافيين للتعافي ثم سنلعب مجددا".

ويلعب منتخب هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم.

وتقام المباراة يوم 9 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد لوسيل.

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