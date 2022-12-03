فان دايك: لا أعرف كيف تلقينا هدف أمريكا.. والمهمة هي الفوز بـ 3 مباريات

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

فيرجل فان دايك × هولندا × أمريكا

أبدى فيرجيل فان دايك مدافع هولندا سعادته بالفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال فان دايك في تصريحاته عقب المباراة: "كان يمكننا أن نلعب بشكل أفضل مما أظهرناه".

وأضاف "أشعر بشكل أفضل بعد كل مباراة، وأيضا على صعيد الاستحواذ، ولكن لا يزال الأفضل في إمكاننا".

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - العنكبوت.. تعرف أكثر على خوليان ألفاريز كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين مع هولندا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة دي ليخت: لعبت دقائق أكثر مما توقعت في كأس العالم رقصهم يا ميسي

وأوضح "يمكننا لعب كرة قدم أفضل، وأظهرنا ذلك عدة مرات".

وتابع فان دايك "أعتقد أننا سجلنا هدفين رائعين، ثم تلقينا هدفا ليس لدي فكرة عن كيفية دخوله، ولكننا وجدنا طريقنا لمواصلة القتال وهذا يقول كل شيء عن فريقنا".

وواصل "المهمة الآن هي الفوز بـ 3 مباريات إضافية. يبدو ذلك بسيطا للغاية أليس كذلك"؟

واختتم "لحسن الحظ لدينا يومين إضافيين للتعافي ثم سنلعب مجددا".

ويلعب منتخب هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم.

وتقام المباراة يوم 9 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد لوسيل.

تعرف على معلومات أكثر عن فان دايك وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

منتخب هولندا منتخب الأرجنتين كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022
نرشح لكم
ألفاريز عن هدفه أمام أستراليا: دائما أحاول الضغط عاليا وتلك المرة فعلتها ميسي: تقدمنا خطوة جديدة.. وعلمت بأمر المباراة الـ1000 اليوم فقط ومن غيره؟ ليونيل ميسي رجل مباراة الأرجنتين وأستراليا كرنفال كأس العالم - العنكبوت.. تعرف أكثر على خوليان ألفاريز كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين مع هولندا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة رقصهم يا ميسي دي ليخت: لعبت دقائق أكثر مما توقعت في كأس العالم أخبار سعيدة لـ البرازيل.. عودة نيمار للتدريبات
أخر الأخبار
ألفاريز عن هدفه أمام أستراليا: دائما أحاول الضغط عاليا وتلك المرة فعلتها 10 دقيقة | قطر 2022
طارق سليمان: المصري سيتعاقد مع جهاز فني أجنبي.. وهذا ما أعرفه عن رحيل إيهاب جلال 25 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي: تقدمنا خطوة جديدة.. وعلمت بأمر المباراة الـ1000 اليوم فقط 29 دقيقة | قطر 2022
ومن غيره؟ ليونيل ميسي رجل مباراة الأرجنتين وأستراليا 34 دقيقة | قطر 2022
خبر في الجول - بعد جلسته مع الإدارة.. أسامة نبيه يقترب من الاستمرار في الزمالك 35 دقيقة | الكرة المصرية
فان دايك: لا أعرف كيف تلقينا هدف أمريكا.. والمهمة هي الفوز بـ 3 مباريات 42 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - العنكبوت.. تعرف أكثر على خوليان ألفاريز 50 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين مع هولندا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)