كرنفال كأس العالم - العنكبوت.. تعرف أكثر على خوليان ألفاريز

ولد في قرطبة بالأرجنتين.

وهو الأوسط بين شقيقين.

شارك لأول مرة بشكل رسمي مع ريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضد بوكا جونيورز, قضى ألفاريز بعمر 11 عاما فترة معايشة في ريال مدريد بعد محاولات من خورخي ميسي أن يقنعه بالانتقال لبرشلونة، لكن عائلته أعطت كلمة لريال مدريد.

وبسبب عدم تخطيه حاجز الـ 13 عاما فشلت عملية انتقاله لصفوف لريال مدريد لعدم سفر عائلته معه بالكامل في ظل عدم ضمانهم الحصول على تصريح العمل.

بعد ذلك رفضه بوكا جونيورز رغم قضاءه عدة أشهر يتدرب وأرجنتينوس جونيورز.

يُلقب ألفاريز بالـ "عنكبوت" لأن شقيقه الأكبر هو من منحه هذا اللقب بسبب موهبته في لعب كرة القدم.

إذ بدا أنه لديه "أكثر من ساقين عندما يلعب".

ماذا قدم ألفاريز ضد أستراليا؟

دقائق: 71

أهداف: 1

تسديدات: 1

لمس الكرة: 27

تمريرات صحيحة: 15 من 17

فوز بصراعات ثنائية: 0 من 3

فقد الكرة: 7