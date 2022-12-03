كرنفال كأس العالم - العنكبوت.. تعرف أكثر على خوليان ألفاريز
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 23:15
كتب : FilGoal
يُعرف بـ "العنكبوت"، تألق وسجل هدفين في أول مباراتين له كأساسي بقميص الأرجنتين في كأس العالم، هو خوليان ألفاريز.
تألق ألفاريز وسجل هدفا وزنه ذهبا أمام أستراليا قاد به الأرجنتين لربع نهائي كأس العالم 2022.
تعرف أكثر على ألفاريز وباقي لاعبي ومدرب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 عبر كرنفال في الجول.
نبذة عن خوليان ألفاريز:
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