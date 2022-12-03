رقصهم يا ميسي

قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين إلى التأهل لدور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على أستراليا.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان أستراليا الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف ضمن دور الـ16 لكأس العالم، في المباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتأهل منتخب الأرجنتين ليلعب ضد هولندا التي فازت على الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وتعد هذه المباراة رقم 1000 للأسطورة ليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب الأرجنتين.

واحتفل ميسي بالمباراة رقم 1000 له بأفضل طريقة بعدما سجل الهدف الأول بشكل مميز وكان أفضل لاعبي التانجو وأيضا كان له فرصة كادت تسفر عن هدف رائع بعد مراوغة أكثر من مدافع لمنتخب أستراليا.

وكذلك كاد ميسي أن يصنع هدفا ثالثا للأرجنتين بعدما مرر كرة وضع بها لوتارو مارتينيز في مواجهة المرمى لكن المهاجم سددها بعيدا.

📋تغيير وحيد من سكالوني في تشكيل الأرجنتين أمام أستراليا 🇦🇷⚽#في_المونديال pic.twitter.com/tlQvMMde4U — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2022

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من المنتخبين ومر النصف الأول دون خطورة حقيقية على المرمى.

وهدد منتخب أستراليا مرمى الأرجنتين في الدقيقة 19 بعد محاولة للتوغل داخل منطقة الجزاء من عزيز بيهيتش قبل أن تخرج الكرة من الملعب.

هدف أول

وحصل منتخب الأرجنتين على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ناحية اليمين تقدم ميسي لتنفيذها في الدقيقة 35.

ولعب ميسي الكرة ليبعدها الدفاع ثم تابعها أليكس ماك أليستر بتمريرة داخل منطقة الجزاء هيئها نيكولاس أوتاميندي لميسي الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس ماتيو ريان ولم يستطع التصدي لها.

ويعد هذا الهدف هو الأول لـ ميسي خلال الأدوار الإقصائية ببطولات كأس العالم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ظهر منتخب الأرجنتين نشط أكثر في الهجوم وأجرى ليونيل سكالوني المدير الفني للتانجو التبديل الأول في الدقيقة 50 بنزول المدافع ليساندرو مارتينيز بدلا من بابو جوميز.

وانطلق منتخب الأرجنتين في هجمة مرتدة سريعة ووصلت الكرة إلى ميسي أمام منطقة الجزاء ليسدد كرة اصطدمت في الدفاع وأمسك بها الحارس.

خطأ قاتل

ونجح خوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 57 بعدما استغل خطأ قاتل لحارس المرمى ماتيو ريان.

وضغط دي باول على الحارس ريان ليخطأ في الكرة ويسددها ألفاريز في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وعقب الهدف كاد ميسي أن يسجل الثالث بطريقة رائعة بعدما راوغ أكثر من مدافع لمنتخب أستراليا وسدد كرة اصطدمت في الأقدام وخرجت إلى ركنية.

هدف أصفر

ونجح منتخب أستراليا في تسجيل هدفه الوحيد بالمباراة في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من كريج جودوين بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وسدد جودين الكرة لتصطدم في جسد إنزو فيرنانديز وتغير مسارها نحو شباك إيميليانو مارتينيز الذي لم يستطع التصدي لها.

ليحتسب الهدف على إنزو فيرنانديز لاعب الأرجنتين بشكل عكسي في مرماه.

وأهدر الظهير الأيسر عزيز بيهيتش فرصة التعادل بعدما راوغ دفاع الأرجنتين ببراعة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن ليساندرو مارتينيز تدخل في الوقت المناسب وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 80.

وأهدر لوتارو مارتينيز فرصة قتل المباراة في الدقيقة 89 بعدما انفرد بالمرمى على إثر تمريرة ميسي لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

فرصة تعادل قاتلة

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أهدر كارانج كول فرصة التعادل لمنتخب أستراليا بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الستة ياردات ليسدد لكن الحارس مارتينيز تصدى للكرة.

لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين وتأهل التانجو إلى ربع النهائي.