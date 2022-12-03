دي ليخت: لعبت دقائق أكثر مما توقعت في كأس العالم

شدد ماتياس دي ليخت لاعب منتخب هولندا على أنه قد شارك في عدد دقائق خلال كأس العالم يفوق توقعه.

وشارك دي ليخت كبديل في نهاية مباراراة هولندا وأمريكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب هولندا لربع النهائي بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وقال دي ليخت عبر شبكة ذا أثليتك: "عدم المشاركة بشكل أساسي غير محبط بصراحة، كل لاعب يريد أن يشارك بالطبع ولكننا مجموعة من 26 لاعب".

واستمر "الحقيقة هي إنني لعبت في كأس العالم أكثر مما توقعت ولم اعتقد أنني سألعب نهائيا ولكن أنا بخير ونحن في ربع النهائي سويا".

وتابع "المعاناة من مشاكل بدنية؟ لا الأمر فقط يتعلق بطريقة اللعب ربما المدرب لا يضعني في التشكيل الأساسي ولكن أنا أتقبل الأمر وتوقعته وأنا أتدرب كل يوم بجد من أجل أن أكون مهما للفريق".

وأضاف "الأمر راائع هنا، أنا أحظى بوقت لطيف وأشعر إنني في المنزل".

دي ليخت كان قد تحدث في الأسبوع الماضي وقال إنه قد تفاجأ بالمشاركة بشكل أساسي ضد السنغال في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولم يشارك دي ليخت في أي دقيقة منذ أن لعب مباراة السنغال في كأس العالم قبل أن يشارك في الدقائق الأخيرة من مواجهة أمريكا في ربع النهائي.