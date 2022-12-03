رمز استقلال كوسوفو يتسبب في مشكلة جديدة لـ تشاكا بـ كأس العالم

احتفل جرانات تشاكا قائد سويسرا بطريقة مثيرة للجدل جديدة بعد الفوز على صربيا في كأس العالم.

فوز قاد سويسرا للتأهل على حساب صربيا وتكرار ما حدث في 2018.

ارتدى قميصا حمل اسم جاشيري وهو رمز تحرير كوسوفو من صربيا وبطل قومي في ألبانيا.

وهو ما قد يتسبب في خضوعه للتحقيق في فيفا.

لكن تشاكا كشف عقب اللقاء أن القميص ليس له أبعادا سياسية.

فما قصة هذا القميص؟ تعرف من خلال الفيديو التالي:

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