مؤتمر هاري كين: السنغال أكثر من ميندي وكوليبالي.. وأريد التسجيل ولكن

افتتح هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا حديثه في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة السنغال في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022، متحدثا عن حالة بيليه أسطورة البرازيل الذي يعاني حاليا مع المرض.

وقال كين: "أولا أرسل له ولعائلته أفضل الأمنيات. إنه إلهام للعبتنا ولاعب مذهل وشخص مذهل أيضا".

وكان بيليه قد وجه نصيحة إلى كين بألا يصدق أنه أفضل لاعب في العالم وأن يواصل التعلم.

وعن تلك النصيحة قال كين: "سماع هذه الكلمات منه كان أمرا مميزا بالنسبة لي. دائما أشعر أني أتعلم وكانت هذه النصيحة في محلها. نحن نشعر بالحزن لسماع الأخبار عن مرضه ونتمنى له السلامة".

وعن إصابة القدم التي تعرض لها في دور المجموعات وعدم تسجيله لأي أهداف حتى الآن قال كين: "أولا قدمي بخير وتتحسن كل يوم".

وأضاف "ثانيا أعتقد أني ألعب جيدا، والأهداف هي ما يُحكم عليّ بناء عليها ولكني شخص هادئ وأركز على ما يجب فعله لأجل الفريق".

وأوضح "إذا أتت الأهداف هذا سيكون رائعا لي، فأنا كمهاجم أريد التسجيل دائما، ولكن يجب أن نرى كيف ستسير المباراة غدا".

وتابع "سجلنا أكثر عدد من الأهداف في دور المجموعات، ولدينا سجل دفاعي جيد. نشعر أننا في وضع جيد، ودور المجموعات يتعلق فقط بالمرور للدور التالي".

وواصل "الآن في الإقصائيات تصبح كبطولة ثانية تبدأ. يجب أن نتجهز لمواجهة فريق صعب للغاية غدا ونكون جاهزين لأي شيء يأتي في طريقنا".

وعن نجمي السنغال كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي ثنائي تشيلسي الإنجليزي قال كين: "أعتقد أنهما لاعبان جيدان وأثبتا ذلك على مستوى النادي والمنتخب لعدة سنوات، ولكن منتخب السنغال يملك تهديدات أخرى أيضا".

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ 16 مرة سابقة في تاريخه، واجتاز خلالها السويد بقاعدة الهدف الذهبي عام 2002، فيما يطارد منتخب إنجلترا النهائي الثاني له، بعد التتويج بنسخة 1966.

ويبحث أسود التيرانجا عن تكرار الإنجاز الإفريقي الأفضل عموما، بالتأهل لربع النهائي للمرة الثانية، حيث سيكون أول منتخب إفريقي يحققها مرتين.

وتقام المباراة غدا -الأحد- في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

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