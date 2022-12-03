في ليلة الألفية.. ميسي يتخطى مارادونا ويسجل لـ الأرجنتين أمام أستراليا

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

الأرجنتين - أستراليا - هدف ميسي

سجل ليونيل ميسي أول أهداف منتخب الأرجنتين أمام أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ميسي سجل هدفه التاسع في كأس العالم ليتخطى مارادونا وجيرمو ستابيلي على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف الأرجنتين التاريخي في كأس العالم.

الهدف هو الأول لميسي في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد تسع مباريات و24 تسديدة.

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وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

يلعب ميسي مباراته رقم 1000 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب.

ويلعب ميسي مباراته الدولية رقم 169.

ولعب ليونيل 831 مباراة مع الأندية، بينها 778 مباراة مع برشلونة الذي مثل فريقه الأول بين 2004 و2021.

فيما لعب 53 مباراة مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان حتى الآن.

إجمالا سجل ميسي 788 هدفا في مسيرته قبل هدف اليوم، وصنع 338.

ويخوض النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما مباراته رقم 1000 ضد أستراليا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

وتأهل منتخب الأرجنتين بصدارة المجموعة الثالثة بعد خسارة أمام السعودية 2-1 وفوزين على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة 2-0.

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وسجل ميسي هدفين حتى الآن في كأس العالم، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 8 أهداف في تاريخ المونديال.

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