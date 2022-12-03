نجل مارسيلو يوقع أول عقد له مع ريال مدريد

وقع إنزو ألفيش نجل مارسيلو أول عقد له مع فريق ريال مدريد.

ويلعب إنزو ابن الـ13 عاما في مركز المهاجم الصريح مع فريق الشباب.

وتم استدعاءه مؤخرا لفريق تحت 14 عاما.

وقال إنزو ألفيش عبر حسابه الشخصي في انستاجرام: "أول عقد لي مع أفضل ناد في العالم.أنا سعيد جدا".

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ولعب مارسيلو 15 عاما مع فريق ريال مدريد منذ 2007 حتى 2022.

قبل أن ينتقل لصفوف أولمبياكوس اليوناني بعد نهاية عقده.

وفاز مارسيلو بـ25 بطولة مع ريال مدريد كأكثر الفرق تتويجا بالألقاب مع الفريق الملكي.