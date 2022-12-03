مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم

تحدث جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن مواجهة السنغال في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي: "منتخب السنغال أثار إعجابنا. نحن نعرف أنه بطل إفريقيا، وأنه فريق فخور ولديه لاعبين مميزين فرديا يمكنهم إحداث المشاكل".

وأضاف "أليو سيسيه (مدرب السنغال) قام بعمل رائع. لم يكن الحظ حليفهم في التأهل من المجموعة في روسيا (2018) وكانوا يستحقون التأهل هذه المرة. نعرف حجم العمل الذي يتواجد أمامنا".

وخرج منتخب السنغال بأفضلية اللعب النظيف لصالح منتخب اليابان من دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وعن تواجد لاعبي السنغال في الدوري الإنجليزي قال ساوثجيت: "أنا واثق أن هناك بعض المفاجآت للاعبين الذين يلعبون في إنجلترا. لدينا عدد من لاعبي السنغال في الدوري الممتاز والدرجة الثانية أيضا".

وتابع "لقد أثروا دورينا، ونحن محظوظون بقوة الدوري".

وواصل ساوثجيت "رأينا قوة كرة القدم حول العالم في هذه البطولة. تاريخيا كانت السيطرة لمنتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا ولكننا رأينا في دور المجموعات منتخبات العرب وإفريقيا وآسيا يحققون نتائج كبيرة أمام فرق أعلى في التصنيف".

وأوضح "نحن نعرف أن بطولات كرة القدم تلعب على هوامش بسيطة، وهذه الفرق تملك لاعبين موهوبين وتنظيما جيدا".

وعن غياب ساديو ماني عن صفوف السنغال قال ساوثجيت: "إنه لاعب مذهل وكل فريق سيود الحصول عليه، ولكن السنغال باتت أقوى في غيابه حيث أظهر اللاعبون الروح القوية رغم فقدانه".

وأضاف "نعلم أن ذلك لا يشكل فارقا في هذا المستوى من المنافسات، يجب أن نكون مستعدين بأفضل شكل ممكن للفوز بالمباراة".

وعن التركيز على الركلات الثابتة أمام السنغال بما أنها تلقت هدفا من الإكوادور بركنية، قال مدرب إنجلترا: "ليس أكثر من المعتاد. لم نكن فعالين من خلال الكرات الثابتة كما نريد، ولذلك هناك مساحة للتحسن".

وعن إقصاء عدة فرق أوروبية أبرزها ألمانيا وبلجيكا والدنمارك قال ساوثجيت: "هذا يظهر مدى تنافسية الكرة الدولية. هذه الفرق كانت جيدة في البطولات الأخيرة، فنحن نعرف العديد من لاعبي بلجيكا والدنمارك وألمانيا وتوقعنا منهم أن يلعبوا جيدا".

أما عن دعم الفرق الإفريقية لمنتخب السنغال قال: "نفهم أنه سيكون هناك الكثير من الدعم للسنغال، ليس فقط من الديار بل من عدة أمم إفريقية. سنكون المرشح للفوز ولكن هذا لا يعني أي شيء".

واختتم "هذا لا يعني أنه لا يوجد أي ضغط على السنغال، لأن كل منتخب عليه ضغط كبير في بلاده ومن خارجها أيضا. أنا واثق أن الكل يفهم ذلك".

كأس العالم - إنجلترا.. حتى لا ينفجر معمل الفنكوش في وجه أيوب

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ 16 مرة سابقة في تاريخه، واجتاز خلالها السويد بقاعدة الهدف الذهبي عام 2002، فيما يطارد منتخب إنجلترا النهائي الثاني له، بعد التتويج بنسخة 1966.

ويبحث أسود التيرانجا عن تكرار الإنجاز الإفريقي الأفضل عموما، بالتأهل لربع النهائي للمرة الثانية، حيث سيكون أول منتخب إفريقي يحققها مرتين.

وتقام المباراة غدا -الأحد- في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

تعرف على معلومات عن ساوثجيت وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.