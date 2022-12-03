مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

تحدث جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن مواجهة السنغال في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي: "منتخب السنغال أثار إعجابنا. نحن نعرف أنه بطل إفريقيا، وأنه فريق فخور ولديه لاعبين مميزين فرديا يمكنهم إحداث المشاكل".

وأضاف "أليو سيسيه (مدرب السنغال) قام بعمل رائع. لم يكن الحظ حليفهم في التأهل من المجموعة في روسيا (2018) وكانوا يستحقون التأهل هذه المرة. نعرف حجم العمل الذي يتواجد أمامنا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر حارس السنغال: نتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقديرنا كما تفعل صحافتهم مؤتمر مدرب السنغال - سيسيه مهدد بالغياب عن مواجهة إنجلترا مؤتمر مدرب بولندا: لتصبح بطلا عليك الفوز على البطل.. وفرنسا بدون نقاط ضعف مؤتمر ميليك: نحتاج دراجات نارية لإيقاف مبابي

وخرج منتخب السنغال بأفضلية اللعب النظيف لصالح منتخب اليابان من دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وعن تواجد لاعبي السنغال في الدوري الإنجليزي قال ساوثجيت: "أنا واثق أن هناك بعض المفاجآت للاعبين الذين يلعبون في إنجلترا. لدينا عدد من لاعبي السنغال في الدوري الممتاز والدرجة الثانية أيضا".

وتابع "لقد أثروا دورينا، ونحن محظوظون بقوة الدوري".

وواصل ساوثجيت "رأينا قوة كرة القدم حول العالم في هذه البطولة. تاريخيا كانت السيطرة لمنتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا ولكننا رأينا في دور المجموعات منتخبات العرب وإفريقيا وآسيا يحققون نتائج كبيرة أمام فرق أعلى في التصنيف".

وأوضح "نحن نعرف أن بطولات كرة القدم تلعب على هوامش بسيطة، وهذه الفرق تملك لاعبين موهوبين وتنظيما جيدا".

وعن غياب ساديو ماني عن صفوف السنغال قال ساوثجيت: "إنه لاعب مذهل وكل فريق سيود الحصول عليه، ولكن السنغال باتت أقوى في غيابه حيث أظهر اللاعبون الروح القوية رغم فقدانه".

وأضاف "نعلم أن ذلك لا يشكل فارقا في هذا المستوى من المنافسات، يجب أن نكون مستعدين بأفضل شكل ممكن للفوز بالمباراة".

وعن التركيز على الركلات الثابتة أمام السنغال بما أنها تلقت هدفا من الإكوادور بركنية، قال مدرب إنجلترا: "ليس أكثر من المعتاد. لم نكن فعالين من خلال الكرات الثابتة كما نريد، ولذلك هناك مساحة للتحسن".

وعن إقصاء عدة فرق أوروبية أبرزها ألمانيا وبلجيكا والدنمارك قال ساوثجيت: "هذا يظهر مدى تنافسية الكرة الدولية. هذه الفرق كانت جيدة في البطولات الأخيرة، فنحن نعرف العديد من لاعبي بلجيكا والدنمارك وألمانيا وتوقعنا منهم أن يلعبوا جيدا".

أما عن دعم الفرق الإفريقية لمنتخب السنغال قال: "نفهم أنه سيكون هناك الكثير من الدعم للسنغال، ليس فقط من الديار بل من عدة أمم إفريقية. سنكون المرشح للفوز ولكن هذا لا يعني أي شيء".

واختتم "هذا لا يعني أنه لا يوجد أي ضغط على السنغال، لأن كل منتخب عليه ضغط كبير في بلاده ومن خارجها أيضا. أنا واثق أن الكل يفهم ذلك".

كأس العالم - إنجلترا.. حتى لا ينفجر معمل الفنكوش في وجه أيوب

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ 16 مرة سابقة في تاريخه، واجتاز خلالها السويد بقاعدة الهدف الذهبي عام 2002، فيما يطارد منتخب إنجلترا النهائي الثاني له، بعد التتويج بنسخة 1966.

ويبحث أسود التيرانجا عن تكرار الإنجاز الإفريقي الأفضل عموما، بالتأهل لربع النهائي للمرة الثانية، حيث سيكون أول منتخب إفريقي يحققها مرتين.

وتقام المباراة غدا -الأحد- في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

تعرف على معلومات عن ساوثجيت وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

مؤتمر ساوثجيت جاريث ساوثجيت منتخب إنجلترا كأس العالم 2022 كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) أستراليا.. جووووووول ميسي والأول ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا أيو: الأيام الماضية كانت صعبة.. فقدت ابني الروحي وابنتي دخلت المستشفى تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين حوار كومان: برشلونة لم يحترمني.. وإسبانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا 13 دقيقة | قطر 2022
نجل مارسيلو يوقع أول عقد له مع ريال مدريد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم 18 دقيقة | قطر 2022
مصدر من المحلة لـ في الجول: نعتبر بابافسيلو هاربا.. ولن نتعاقد مع مدرب جديد 27 دقيقة | الكرة المصرية
فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 ساعة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) أستراليا.. جووووووول ميسي والأول ساعة | قطر 2022
ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم ساعة | قطر 2022
دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)