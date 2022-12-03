مصدر من المحلة لـ في الجول: نعتبر بابافسيلو هاربا.. ولن نتعاقد مع مدرب جديد

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 21:11

كتب : بسام أبو بكر

نيكوديموس بابافاسيلو - الصور من غزل المحلة

أوضح مصدر من نادي غزل المحلة تفاصيل جديدة في أزمة المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيلو المدير الفني لـ زعيم الفلاحين.

وسبق أن قال مصدر لـFilGoal.com إن بابافسيليو يرغب في الرحيل عن تدريب غزل المحلة وخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "تلقينا اليوم اتصالا تليفونيا من عبد الباقي جمال المدرب المساعد لـ نيكوديموس بابافاسيلو وأخبرنا أن المدير الفني لن يعود لقيادة التدريبات، لأنه يمتلك عرضا بـ 5 أضعاف راتبه في النادي".

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وأضاف "طلبنا من عبد الباقي جمال أن يحضر هو لقيادة التدريبات لكنه رفض معللا أن المدرب طلب منه عدم قيادة التدريبات، فأخبرناه أنه يمتلك شرطا جزائيا مثل بابافسيلو".

وشدد "طلبنا من المدير الفني الحضور من أجل الاتفاق على راتب جديد لكن تمسك بعدم الحضور".

وواصل "نعتبر بابافسيلو هاربا ولن نترك حقنا ولن نتهاون، لدي القبرصي شرطا جزائيا براتب شهرين والأمر ذاته ينطبق على عبد الباقي جمال".

وتابع "لن نتعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي، لأننا إذا تعاقدنا سنفقد حقوقنا أمام المدرب".

وأتم موضحا "صابر عيد المدير الرياضي هو من سيتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة".

ويحتاج بابافاسيليو لإنهاء تعاقده مع غزل المحلة بشكل ودي قبل خوض تجربة جديدة بالدوري وفقا للوائح التي تمنع أي مدرب من خوض تجربتين في الموسم ذاته حال استقالته من ناديه.

مدرب وادي دجلة السابق تولى تدريب غزل المحلة بداية الموسم الجاري وقاد الفريق خلال 4 مباريات بالدوري فاز في 3 وتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق أقل نقطتين عن الأهلي المتصدر.

نيكوديموس بابافاسيلو غزل المحلة الدوري المصري
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