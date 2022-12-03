فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

لويس فان جال

شدد لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا على أن فريقه لم يكن جيدا في بعض الأشياء أمام أمريكا، مشيرا إلى أن الخصوم سيكونون أقوى في المستقبل.

وفاز منتخب هولندا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات ثمن نهائي كأس العالم.

وقال فان جال في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لدينا أربع مهمات للفريق، أحدهم الاستحواذ على الكرة ولم ننفذه بشكل جيد خاصة في الشوط الأول".

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وأضاف " الاستحواذ تحسن في الشوط الثاني، أحرزنا هدفين من ظهير إلى ظهير وأنا فخور جدا بهما".

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وتابع "الهدف الذي سجلوه أيضا بسبب خطأ في الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، أتيحت لهم ثلاث فرص كان منها واحدة خطرة للغاية بعد دقيقتين وتألق نوبرت أمامها".

وواصل "سنلعب ضد خصوم أقوى.، ربما ضد الأرجنتين. على الرغم من أنني بالتأكيد لن نقلل من شأن أستراليا".

وأتم "قبل ثماني سنوات كان ذلك منافسًا صعبا للغاية وكنا محظوظين جدا بالفوز عليهم 3-2".

يذكر أن منتخب هولندا تحت قيادة فان جال وصل لنصف نهائي كأس العالم 2014 قبل أن يخسر من الأرجنتين بضربات الجزاء.

ولم يتلق فان جال أي خسارة في 21 مباراة منذ عودته لمنتخب هولندا في عام 2021.

ويلعب منتخب هولندا مع الفائز من الأرجنتين وأستراليا في ربع النهائي.

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