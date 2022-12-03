انتهت كأس العالم - الأرجنتين (2)-(1) أستراليا.. فوز التانجو
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.
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ق 89: الثااااالث يضيع من لوتارو
ق 80: التعادل يضيع من عزيز بيهيتش بعد مراوغة دفاع الأرجنتين وتسديدة وتدخل في الوقت المناسب من ليساندرو مارتينيز
ق 77: جووووووول كريج جودوين يسجل الأول لمنتخب أستراليا بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بجسد إنزو فيرنانديز وسكنت الش باك
ق 65: ميسي يهدر فرصة تسجيل هدفا تاريخيا
ق 57: جوووووووول ألفاريز والثاني بعد خطأ قاتل من الحارس مات ريان وضغط من دي بول ليضع ألفاريز الكرة في الشباك
ق 51: خطورة للأرجنتين وهجمة مرتدة سريعة وتسديدة من ميسي تصطدم في الدفاع ويمسك بها الحارس
ق 50: نزول ليساندرو مارتينيز بدلا من بابو جوميز
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: جوووووول ميسي والأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء
ق 19: خطورة صفراء
ق 15: تدخلات عنيفة من لاعبي استراليا
انطلاق المباراة