انتهت كأس العالم - الأرجنتين (2)-(1) أستراليا.. فوز التانجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

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ق 89: الثااااالث يضيع من لوتارو

ق 80: التعادل يضيع من عزيز بيهيتش بعد مراوغة دفاع الأرجنتين وتسديدة وتدخل في الوقت المناسب من ليساندرو مارتينيز

ق 77: جووووووول كريج جودوين يسجل الأول لمنتخب أستراليا بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بجسد إنزو فيرنانديز وسكنت الش باك

ق 65: ميسي يهدر فرصة تسجيل هدفا تاريخيا

ق 57: جوووووووول ألفاريز والثاني بعد خطأ قاتل من الحارس مات ريان وضغط من دي بول ليضع ألفاريز الكرة في الشباك

ق 51: خطورة للأرجنتين وهجمة مرتدة سريعة وتسديدة من ميسي تصطدم في الدفاع ويمسك بها الحارس

ق 50: نزول ليساندرو مارتينيز بدلا من بابو جوميز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جوووووول ميسي والأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق 19: خطورة صفراء

ق 15: تدخلات عنيفة من لاعبي استراليا

انطلاق المباراة