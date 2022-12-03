ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - بولندا والأرجنتين - كأس العالم 2022

يخوض ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مباراته رقم 1000 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين
قطر 2022

ويلعب ميسي مباراته الدولية رقم 169.

ولعب ليونيل 831 مباراة مع الأندية، بينها 778 مباراة مع برشلونة الذي مثل فريقه الأول بين 2004 و2021.

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فيما لعب 53 مباراة مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان حتى الآن.

إجمالا سجل ميسي 788 هدفا في مسيرته، وصنع 338.

ويخوض النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما مباراته رقم 1000 ضد أستراليا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

وتأهل منتخب الأرجنتين بصدارة المجموعة الثالثة بعد خسارة أمام السعودية 2-1 وفوزين على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة 2-0.

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وسجل ميسي هدفين حتى الآن في كأس العالم، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 8 أهداف في تاريخ المونديال.

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