دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

دينزل دومفريس - هولندا × أمريكا

شدد دينزل دومفريس لاعب منتخب هولندا على أن الانتقادات شكلت دفعة كبيرة لمنتخبه قبل بداية المباراة ضد أمريكا في كأس العالم.

وحقق منتخب هولندا الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

اقرأ: معلومات عن دومفريس وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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وسجل دومفريس هدف وصنع هدفين في المباراة وحصل على جائزة رجل المباراة.

وأصبح أول لاعب يساهم في ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة في نسخة 2022 وثالث لاعب هولندي يصل لهذا الرقم بعد روب رينسينبرينك ويوهان كرويف.

وقال دومفريس عبر شبكة NOS عقب المباراة: "كنت أركز كثيرا وأنا سعيد لأنني كنت قادرا على مساعدة الفريق".

واستمر "لقد تلقينا بعد الانتقادات مؤخرا ولكنها كانت دفعة جيدة بالنسبة لنا كأظهرة".

وأضاف "كنا حاسمين اليوم وكنا نستطيع أن نضغط بشكل أكبر لأننا كنا أحيانا سلبيين بعض الشيء في هذا الأمر".

وسيلعب منتخب هولندا في ربع النهائي ضد الفائز من مباراة أستراليا والأجنتين التي ستقام بعد قليل.

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