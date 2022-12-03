أيو: الأيام الماضية كانت صعبة.. فقدت ابني الروحي وابنتي دخلت المستشفى

أوضح أندري أيوم لاعب منتخب غانا سبب ظهوره بشكل سيء خلال مواجهة أوروجواي أمس في كاس العالم.

وخرج منتخب غانا من كأس العالم بعد الهزيمة من أوروجواي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأهدر أيو ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة عندما كانت النتيجة تعادل بدون أهداف.

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وكتب أيو عبر حسابه على إنستاجرام: "المباراة الأخيرة في المجموعة لم تكن نتيجتها كما أردنا تحقيقه في البطولة وللأسف انتهت بتلك الطريقة".

وتابع "شخصيا فإن الأيام الماضية كانت صعبة لقد فقدت ابني الروحي في صباح مباراة البرتغال وابنتي أيضا تم إيداعها بالمستشفى عقب مباراة أوروجواي وشكرا لله فإنها تتحسن".

وأضاف "تلك اللحظة الصعبة ستلهمني للعودة بشكل أقوى وأفضل في المستقبل".

وشدد "أنا أؤمن بالنجوم السوداء وبروح غانا، لن نقول إننا متنا قبل أن تتعفن العظام، شكرا لكم جميعا على الدعم ولترقد في سلام يا آدم".

وأنهى منتخب غانا المجموعة في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة عن كورريا الجنوبية التي تأهلت في المركز الثاني.

وسجل أيو هدف واحد خلال ثلاثة مباريات شارك بها مع غانا في النسخة الحالية من كأس العالم.