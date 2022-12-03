تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين

أعلن جراهام أرنولد مدرب أستراليا تشكيل فريقه الذي سيواجه الأرجنتين بعد قليل في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب أستراليا على حساب تونس والدنمارك في المجموعة الرابعة رفقة فرنسا بعدما حصدوا 6 نقاط.

وأجرى أرنولد تغييرا واحدا بمشاركة كيانو باكوس بدلا من كريج جودين في التشكيل الأساسي، والذي يخوض مباراته الدولية الأولى.

ولد باكوس في جنوب إفريقيا لكنه انتقل إلى أستراليا مع عائلته قبل أن يكمل عامًا واحدًا، شقيقه الأكبر هو كيارين باكوس لاعب ميلبورن سيتي وكايزر تشيفز السابق.

تعرف أكثر على باكوس وباقي لاعبي ومدرب منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 عبر كرنفال في الجول.

وجاء تشكيل أستراليا:

حراسة المرمى: ماثيو ريان

الدفاع: ميلوس ديجينيك - هاري سوتار - كاي روليس - عزيز بيهيتش

الوسط: ماثيو ليكي - جاكسون إرفين - آرون موي – كيانو باكوس

الهجوم: رايلي ماكجري - ميتشيل دوك

الفائز من تلك المباراة سيواجه هولندا التي انتصرت على أمريكا بنتيجة 3-1 في أول مباريات ثمن النهائي.