حوار كومان: برشلونة لم يحترمني.. وإسبانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم

يرى رونالدو كومان المدير الفني الأسبق لمنتخب هولندا وبرشلونة أن النادي الإسباني لم يحترمه خلال الفترة الأخيرة له مع البرسا.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان هولندا برشلونة

ورحل كومان عن تدريب برشلونة مطلع عام 2021 بعدما قضى مع الفريق أكثر من عام.

وأجرى كومان حوارا مطولا مع جريدة ماركا الإسبانية، تحدث خلاله عن بعض الكواليس عندما كان في برشلونة.

وأيضا عن كأس العالم وحظوظ المنتخبات للفوز باللقب.

وجاء حوار كومان كالآتي:

"إسبانيا كان هو المنتخب الذي لعب بأفضل شكل في كأس العالم حتى يوم الخسارة من اليابان، حققوا نتيجة رائعة ضد كوستاريكا وفازوا بسبعة أهداف ونعلم جميعا أن كوستاريكا ليس الخصم الأفضل ولكن تسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة ليس بالأمر السهل".

"ثم لعب لمدة 95 دقيقة من المستوى العالي أمام ألمانيا، ولكن بعد ذلك جاءت المباراة ضد اليابان وهي التي تظهر لك أنه إذا كان يومك سيئا في كأس العالم قد تعود إلى بلادك".

"على الرغم من الخسارة أمام اليابان إلا أن منتخب إسبانيا لا يزال من المرشحين للفوز بكأس العالم، وأعتقد أن فرنسا والبرازيل هما المرشحان الأقوى وبعد ذلك يأتي منتخبات هولندا وإنجلترا وإسبانيا، وأيضا الأرجنتين يمكنهم الفوز باللقب".

"لويس إنريكي حافظ على التزامه تجاه اللاعبين الشباب رغم الانتقادات، لديه أسلوبه في قيادة المنتخب وقام بعمل رائع حتى الآن".

"في الفترة التي قضيتها مع برشلونة تفاجئت في البداية بمستوى اللاعبين الشباب، كان بيدري في ذلك الوقت يبلغ من العمر 17 عاما فقط، وسرعان ما أثبت جافي البالغ من العمر 16 عاما أنه موهوب ورائع، وبمرور الوقت والخبرة لعب مباريات عالية المستوى وأصبح الثنائي لا جدال عليه في برشلونة ومنتخب إسبانيا".

"بيدري الآن يبلغ من العمر 19 عاما، ويمكن أن يذهب بعيدا جدا مثل إنييستا، يمكنه اللعب بالفعل على هذا المستوى وسيصبح مع الوقت أكثر خبرة وواحدا من أفضل لاعبي الوسط في العالم".

"جافي أكثر عدوانية، أتمنى أن يستمر في التحسن ولعب المزيد من المباريات عالية المستوى".

"فرينكي دي يونج يعلم أنه يجب أن يتحسن، فهو قطعة أساسية في منتخب هولندا ومع المباريات القوية سنرى فرينكي الذي نعرفه".

"ميسي دائما جزء من المنتخب، عليك أن تضعه في مكانه الذي يمكنه التألق فيه، إنه الأفضل في العالم وهو قائد الأرجنتين، التانجو قادر على الذهاب بعيدا ولكن ليو قادر دائما على تغيير النتيجة في ثانية".

"تجربتي في برشلونة كانت جيدة، كمدرب تتعلم كل يوم وكانت مرحلة معقدة بسبب الوضع الذي يمر به النادي، لقد قمت بعملي وكنت دائما صادقا في القرارات التي اتخذتها كمدرب، ثم جاء رئيس آخر وتبدلت الأوضاع".

"فعلت أشياء من أجل مصلحة النادي ولا شيء أكثر من ذلك، ولكن مع تغيير الرئيس تغير الوضع، وأي مدرب يحتاج إلى الدعم الكامل من مجلس الإدارة، في حالتي كانت هناك شكوك متعلقة بي وهذا ليس جيدا لأنه من المستحيل للمدرب العمل بهذه الطريقة".

"حتى هذه اللحظة اعتقدت أن ميسي سيبقى مع برشلونة، وعندما رأيت أنه سيغادر أخيرا شعرت بالفشل مثل أي شخص آخر يخسر أفضل لاعب في العالم، إنه يسجل 35 هدفا كحد أدنى كل موسم".

"أعتقد أنهم في برشلونة لم يحترمونني خلال الـ15 يوما التي كانوا يبحثون فيها عن البديل، وكان من الممكن القيام بهذه الأمور بشكل مختلف".

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