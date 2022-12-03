تشكيل الأرجنتين - تغيير وحيد من سكالوني أمام أستراليا
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 19:32
كتب : FilGoal
أجرى ليونيل سكالوني تغييرا واحدا على تشكيل الأرجنتين لمواجهة أستراليا.
ويلعب منتخب الأرجنتين مع أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.
وتواجد أليخاندرو "بابو" جوميز في التشكيل الأساسي على حساب أنخيل دي ماريا المصاب.
وتبدأ المباراة في التاسعة مساء على استاد أحمد بن علي.
وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
الدفاع: ناهول مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا
الوسط: إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر
الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز – بابو جوميز
ويلعب الفائز من المباراة مع هولندا في الدور ربع النهائي.
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