تشكيل الأرجنتين - تغيير وحيد من سكالوني أمام أستراليا

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 19:32

كتب : FilGoal

الأرجنتين - المكسيك

أجرى ليونيل سكالوني تغييرا واحدا على تشكيل الأرجنتين لمواجهة أستراليا.

ويلعب منتخب الأرجنتين مع أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.

وتواجد أليخاندرو "بابو" جوميز في التشكيل الأساسي على حساب أنخيل دي ماريا المصاب.

أخبار متعلقة:
الخليفي: لا عيب في ارتكاب الأخطاء.. وبعد كأس العالم سنتحدث مع ميسي ومبابي المتعة على طريقة فان جال كرنفال كأس العالم - دينزل دومفريز.. بيتر بيل الكرة الهولندية ورجل مباراة أمريكا كرنفال كأس العالم - دالي بليند.. عاشق الموسيقى داخل وخارج الملعب

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء على استاد أحمد بن علي.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا

الوسط: إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز – بابو جوميز

ويلعب الفائز من المباراة مع هولندا في الدور ربع النهائي.

الأرجنتين أستراليا كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين حوار كومان: برشلونة لم يحترمني.. وإسبانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم المتعة على طريقة فان جال كرنفال كأس العالم - دالي بليند.. عاشق الموسيقى داخل وخارج الملعب كرنفال كأس العالم - دينزل دومفريز.. بيتر بيل الكرة الهولندية ورجل مباراة أمريكا مؤتمر حارس السنغال: نتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقديرنا كما تفعل صحافتهم مؤتمر مدرب السنغال - سيسيه مهدد بالغياب عن مواجهة إنجلترا بعد نهاية مشواره في كأس العالم.. موعد عودة سيف الجزيري إلى الزمالك
أخر الأخبار
تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين 4 دقيقة | قطر 2022
حوار كومان: برشلونة لم يحترمني.. وإسبانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم 7 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الأرجنتين - تغيير وحيد من سكالوني أمام أستراليا 23 دقيقة | قطر 2022
الخليفي: لا عيب في ارتكاب الأخطاء.. وبعد كأس العالم سنتحدث مع ميسي ومبابي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
المتعة على طريقة فان جال 52 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - دالي بليند.. عاشق الموسيقى داخل وخارج الملعب 55 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - دينزل دومفريز.. بيتر بيل الكرة الهولندية ورجل مباراة أمريكا 58 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر حارس السنغال: نتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقديرنا كما تفعل صحافتهم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)