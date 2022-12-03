الخليفي: لا عيب في ارتكاب الأخطاء.. وبعد كأس العالم سنتحدث مع ميسي ومبابي

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أنه لا عيب في ارتكاب الأخطاء، وتحدث عن تجديد تعاقد ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022، ووصل منتخبا فرنسا والأرجنتين لثمن نهائي المونديال.

وقال الخليفي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هل أخطئنا في محاولة الفوز بدوري الأبطال بطريقة سريعة؟ ربما أنت محق، لكن ليس هناك عار في قول إننا ارتكبنا أخطاءً".

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وتابع "تدعيمات في يناير؟ سنرى لكن لا اعتقد ذلك، لا نحتاج للاعبين آخرين، علينا الإبقاء على نفس الفريق، اعتقد أننا وجدنا الروح الجماعية وهذا أمر جيد".

وعن كريستوف جالتييه قال: "احترمه كثيرا، وأقدره لأن لديه قيم إنسانية وهو مدرب جيد للغاية".

وأوضح حقيقة إنه لم يُرد تولى جالتييه للمهمة قائلا: "تعليق مثير يمر عليّ، ليس حقيقيا، إذا كنت لا أريده لم أكن لأوقع معه، هو واحد من 2 مدربين أكن لهم احتراما كبيرا".

وعن مستقبل ليونيل ميسي وكيليان مبابي أجاب: "هذا عام كأس العالم، كلاهما من الأقوى في البطولة، وبعد كأس العالم سنتحدث".

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي بنهاية الموسم مع وجود بند لإمكانية التجديد.

بينما كشفت تقارير سابقة أن مبابي طلب الرحيل في يناير المقبل رغم التجديد لـ 3 مواسم بنهاية الموسم الماضي.

وأتم عن تنظيم قطر لـ كأس العالم 2022: "الكل مرحب به في قطر، أي كانت جنسيته أو أصوله أو معتقداته أو جنسه، لكننا نطلب أمرا واحدا: احترام الثقافة، عندما أكون في باريس احترم ذلك".

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