كرنفال كأس العالم - دالي بليند.. عاشق الموسيقى داخل وخارج الملعب

شارك داني بليند الظهير الأيسر لمنتخب هولندا بشكل كبير في انتصار الطواحين على أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب هولندا لربع النهائي بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل بليند الهدف الثاني لهولندا قبل أن يصنع الهدف الثالث لدينزل دومفريز.

وأصبح بليند ثاني أكبر لاعب يسجل لمنتخب هولندا في كأس العالم بعمر 32 عاما و269 يوما، بعد جيوفاني فان برونكهورست بعمر 35 عاما و162 يوما.

ويلعب منتخب هولندا في ربع النهائي مع الفائز من الأرجنتين وأستراليا.

ولكن من هو دالي بليند؟

نجل داني بيلند نجم هولندا وأياكس السابق والمساعد الحالي ل لويس فان خال.

وهو صغير كان يدخل مع والده إلى أرض الملعب بين الأطفال قبل بداية المباريات.

يحب سماع الموسيقى بسبب صديقته كاندي راي فلور.

في ديسمبر 2019 تعرض لالتهاب في عضلة القلب ما تطلب تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان في صدره لتلافي الأمر مستقبلا.

في 2020 أثار اللاعب الذعر في نفوس اللاعبين بعدما سقط أرضا أمام هيرتا برلين بعد شعوره بدوار وتوقف عمل الجهاز.

ماذا قدم أمام أمريكا؟

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 35

التسديدات: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 8

صناعة الفرص: 1

التدخلات الدفاعية الناجحة: 11