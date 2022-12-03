كرنفال كأس العالم - دالي بليند.. عاشق الموسيقى داخل وخارج الملعب

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

دالي بليند - هولندا × أمريكا

شارك داني بليند الظهير الأيسر لمنتخب هولندا بشكل كبير في انتصار الطواحين على أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب هولندا لربع النهائي بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل بليند الهدف الثاني لهولندا قبل أن يصنع الهدف الثالث لدينزل دومفريز.

أخبار متعلقة:
بعد نهاية مشواره في كأس العالم.. موعد عودة سيف الجزيري إلى الزمالك مؤتمر مدرب السنغال - سيسيه مهدد بالغياب عن مواجهة إنجلترا رونالدو يكشف تفاصيل حديثه الغاضب مع لاعب كوريا مران الزمالك - عودة سداسي الفريق.. ورسالة قوية من فيريرا

وأصبح بليند ثاني أكبر لاعب يسجل لمنتخب هولندا في كأس العالم بعمر 32 عاما و269 يوما، بعد جيوفاني فان برونكهورست بعمر 35 عاما و162 يوما.

ويلعب منتخب هولندا في ربع النهائي مع الفائز من الأرجنتين وأستراليا.

ولكن من هو دالي بليند؟

Image

نجل داني بيلند نجم هولندا وأياكس السابق والمساعد الحالي ل لويس فان خال.

وهو صغير كان يدخل مع والده إلى أرض الملعب بين الأطفال قبل بداية المباريات.

يحب سماع الموسيقى بسبب صديقته كاندي راي فلور.

في ديسمبر 2019 تعرض لالتهاب في عضلة القلب ما تطلب تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان في صدره لتلافي الأمر مستقبلا.

في 2020 أثار اللاعب الذعر في نفوس اللاعبين بعدما سقط أرضا أمام هيرتا برلين بعد شعوره بدوار وتوقف عمل الجهاز.

ماذا قدم أمام أمريكا؟

Image

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 35

التسديدات: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 8

صناعة الفرص: 1

التدخلات الدفاعية الناجحة: 11

هولندا أمريكا كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا أيو: الأيام الماضية كانت صعبة.. فقدت ابني الروحي وابنتي دخلت المستشفى تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا 11 دقيقة | قطر 2022
نجل مارسيلو يوقع أول عقد له مع ريال مدريد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم 17 دقيقة | قطر 2022
مصدر من المحلة لـ في الجول: نعتبر بابافسيلو هاربا.. ولن نتعاقد مع مدرب جديد 25 دقيقة | الكرة المصرية
فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 59 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى ساعة | قطر 2022
ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم ساعة | قطر 2022
دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)