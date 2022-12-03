كرنفال كأس العالم - دينزل دومفريز.. بيتر بيل الكرة الهولندية ورجل مباراة أمريكا

تألق دينزل دومفريز الظهير الأيمن لمنتخب هولندا في مباراة الطواحين أمام أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب هولندا لربع النهائي بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وصنع دومفريز الهدفين الأول والثاني لهولندا في المباراة، الأول لممفيس ديباي والثاني لدالي بليند قبل أن يسجل الهدف الثالث.

دومفريز هو أول لاعب هولندي يصنع هدفين في الشوط الأول من مباراة لكأس العالم.

ليصبح أول لاعب يساهم في ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة في نسخة 2022 وثالث لاعب هولندي يصل لهذا الرقم بعد روب رينسينبرينك ويوهان كرويف.

وفاز الظهير الأيمن لإنتر ميلان بلقب رجل المباراة في النهاية.

ويلعب منتخب هولندا في ربع النهائي مع الفائز من الأرجنتين وأستراليا.

ولكن من هو دينزل دومفريز؟

ولد في هولندا لأب من أروبا وأم من سورينام، وأطلقوا عليه اسم دينزل تيمنا بالممثل الأمريكي "دينزل واشنطن".

أطلقت عليه شقيقته في صغره اسم "بيتر بيل" –سلسلة كارتونية عائلية- بسبب حركته الكثيرة وعدم هدوءه وابتكار أشياء جديدة.

وكان البقاء في المنزل بالنسبة له بمثابة عقاب، وعند ذهابه للطبيب تم تشخيص حالته بـ "ADHD" والتي تُعرف بـ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

سخر منه أصدقاؤه في البداية بسبب افتقاره للمهارات فقال: "كنت أعرف أنني سأصبح لاعب كرة قدم محترفا وقلت ذلك للجميع: أنا متأكد من أنني سألعب للمنتخب الهولندي".

مثل منتخب أروبا في 2014 قبل أن يلعب لهولندا لأول مرة في 2018.

ماذا قدم أمام أمريكا؟

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 2

التمريرات الصحيحة: 24 من أصل 38

صناعة الفرص: 2

التدخلات الدفاعية الناجحة: 7

إنقاذ الكرة من على خط المرمى: 1