مؤتمر حارس السنغال: نتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقديرنا كما تفعل صحافتهم

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

ألفريد جوميس حارس مرمى السنغال - ريجيس بوجاير المدرب المساعد

تمنى ألفريد جوميس حارس مرمى منتخب السنغال أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقدير فريقه كما يفعل الإعلام الإنجليزي، وذلك قبل لقاء الفريقين في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال الحارس في المؤتمر الصحفي: "نحاول قراءة أقل عدد ممكن من الصحف، ولكن في كل الأحوال من الطبيعي أن يقلل إعلام إنجلترا من تقديرنا".

وأضاف "هذه فقط أشياء تروى في الصحافة. بصراحة أتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا أيضا من تقليلنا، هذا سيكون مفاجئا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب السنغال - سيسيه مهدد بالغياب عن مواجهة إنجلترا رونالدو يكشف تفاصيل حديثه الغاضب مع لاعب كوريا مؤتمر ميليك: نحتاج دراجات نارية لإيقاف مبابي لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.. نقل بيليه إلى قسم الرعاية التلطيفية

وأوضح "ستكون هذه المباراة 11 ضد 11. نحن اللاعبون نعرف بعضنا البعض جيدا".

وتعيش المنتخبات الإفريقية فترة مميزة في كأس العالم بنتائج رائعة أمام الكبار وتأهل منتخبان إفريقيان إلى دور الـ 16 هما السنغال والمغرب.

وتابع جوميس "نتمنى أن يكون كل المشجعين الأفارقة حاضرين لدعم الفريقين الإفريقيين المستمرين في البطولة".

واختتم "نفهم أنه ربما يكون هناك الكثير من مشجعي الخصم، ولكننا سنقاتل لأجل القارة".

كأس العالم - السنغال.. ثيبوديان سيسيه

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ 16 مرة سابقة في تاريخه، واجتاز خلالها السويد بقاعدة الهدف الذهبي عام 2002.

ويبحث أسود التيرانجا عن تكرار الإنجاز الإفريقي الأفضل عموما، بالتأهل لربع النهائي للمرة الثانية، حيث سيكون أول منتخب إفريقي يحققها مرتين.

وتقام المباراة غدا -الأحد- في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

تعرف على معلومات عن بقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

منتخب السنغال ألفريد جوميس كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022 منتخب إنجلترا
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا أيو: الأيام الماضية كانت صعبة.. فقدت ابني الروحي وابنتي دخلت المستشفى تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا 11 دقيقة | قطر 2022
نجل مارسيلو يوقع أول عقد له مع ريال مدريد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم 17 دقيقة | قطر 2022
مصدر من المحلة لـ في الجول: نعتبر بابافسيلو هاربا.. ولن نتعاقد مع مدرب جديد 25 دقيقة | الكرة المصرية
فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 59 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى ساعة | قطر 2022
ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم ساعة | قطر 2022
دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)