مؤتمر حارس السنغال: نتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقديرنا كما تفعل صحافتهم

تمنى ألفريد جوميس حارس مرمى منتخب السنغال أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقدير فريقه كما يفعل الإعلام الإنجليزي، وذلك قبل لقاء الفريقين في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال الحارس في المؤتمر الصحفي: "نحاول قراءة أقل عدد ممكن من الصحف، ولكن في كل الأحوال من الطبيعي أن يقلل إعلام إنجلترا من تقديرنا".

وأضاف "هذه فقط أشياء تروى في الصحافة. بصراحة أتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا أيضا من تقليلنا، هذا سيكون مفاجئا".

وأوضح "ستكون هذه المباراة 11 ضد 11. نحن اللاعبون نعرف بعضنا البعض جيدا".

وتعيش المنتخبات الإفريقية فترة مميزة في كأس العالم بنتائج رائعة أمام الكبار وتأهل منتخبان إفريقيان إلى دور الـ 16 هما السنغال والمغرب.

وتابع جوميس "نتمنى أن يكون كل المشجعين الأفارقة حاضرين لدعم الفريقين الإفريقيين المستمرين في البطولة".

واختتم "نفهم أنه ربما يكون هناك الكثير من مشجعي الخصم، ولكننا سنقاتل لأجل القارة".

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وتأهل منتخب السنغال لدور الـ 16 مرة سابقة في تاريخه، واجتاز خلالها السويد بقاعدة الهدف الذهبي عام 2002.

ويبحث أسود التيرانجا عن تكرار الإنجاز الإفريقي الأفضل عموما، بالتأهل لربع النهائي للمرة الثانية، حيث سيكون أول منتخب إفريقي يحققها مرتين.

وتقام المباراة غدا -الأحد- في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

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