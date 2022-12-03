مؤتمر مدرب السنغال - سيسيه مهدد بالغياب عن مواجهة إنجلترا

ظهر ريجيس بوجاير المدرب المساعد لمنتخب السنغال في المؤتمر الصحفي، لتعويض غياب أليو سيسيه المدير الفني.

وكشف المساعد عن تعرض المدرب لظروف مرضية، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية عدم لحاقه بمواجهة إنجلترا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

وقال بوجاير في المؤتمر: "بالأمس تركنا سيسيه نقود التدريبات بالاعتماد على تعليماته وما حدده سلفا".

وأضاف "اليوم نتمنى أن نستعيده في الملعب، ولكننا واثقون أنه سيقود الفريق في ليلة الغد".

وأوضح "إنها مجرد حمى بسيطة، لهذا نأخذ احتياطاتنا ليس إلا".

وتعيش المنتخبات الإفريقية فترة مميزة في كأس العالم بنتائج رائعة أمام الكبار وتأهل منتخبان إفريقيان إلى دور الـ 16 هما السنغال والمغرب.

وعن ذلك قال بوجاير: "إنها رسالة قوية. رأينا الكاميرون تهزم البرازيل، وتونس تهزم فرنسا، ولذلك نعلم أن السنغال يمكنها الفوز على إنجلترا".

وتابع "هذا ما نستهدفه. إنها موجة سنرى منها المزيد. في 2018 تلقينا الكثير من الانتقادات لعدم تأهل أي فريق إفريقي في دور الـ 16، والآن نملك فريقين، وكان هناك فريقان قريبان أيضا.

وأخيرا أوضح المدرب المساعد أن الجهاز الفني قد تحدث مع لاعبيه المتواجدين في الدوري الإنجليزي مثل إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي عن لاعبي منتخب إنجلترا قبل المباراة، مبديا اعتقاده بأهمية هذه المحادثات.

كأس العالم - السنغال.. ثيبوديان سيسيه

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ 16 مرة سابقة في تاريخه، واجتاز خلالها السويد بقاعدة الهدف الذهبي عام 2002.

ويبحث أسود التيرانجا عن تكرار الإنجاز الإفريقي الأفضل عموما، بالتأهل لربع النهائي للمرة الثانية، حيث سيكون أول منتخب إفريقي يحققها مرتين.

وتقام المباراة غدا -الأحد- في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

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