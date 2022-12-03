بعد نهاية مشواره في كأس العالم.. موعد عودة سيف الجزيري إلى الزمالك

يعود التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا يوم الأربعاء الماضي على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وفاز منتخب تونس في آخر مباراة له بكأس العالم على فرنسا حامل اللقب بهدف دون رد سجله وهبي الخزري.

ولم يشارك سيف الجزيري مع منتخب تونس في أي مباراة خلال كأس العالم.

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