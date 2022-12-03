رونالدو يكشف تفاصيل حديثه الغاضب مع لاعب كوريا

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام كوريا

كشف كريستيانو رونالدو عما دار بينه وبين لاعب كوريا الجنوبية تشو جوي سانج خلال مباراة المنتخبين أمس الجمعة.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد ليصعدا سويا للدور ثمن النهائي.

وأظهرت الكاميرات رونالدو يشير بالصمت لأحد الأشخاص أثناء خروجه من الملعب وسط حديث عن كونه يشير إلى مدربه فيرناندو سانتوس.

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رونالدو أوضح في تصريحات صحفية: "الإشارة كانت للاعب كوريا الجنوبية الذي طالبني بالخروج بسرعة وهو لا يملك أي سلطة".

وأضاف "ليست هناك حاجة للجدل، الأمر حدث بسبب حرارة المباراة ومهما حدث تبقى فقط على أرض الملعب".

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وواصل "صعدنا إلى الأدوار الإقصائية ويجب أن نكون متحدين، ليس فقط اللاعبين ولكن الشعب البرتغالي بالكامل".

ومن جانبه، قال سانتوس عن الواقعة بعد المباراة أمس: "كان رونالدو غاضبا من اللاعب الكوري الذي كان يهاجمه ويطرده من الملعب، سمعت ما قاله الكوريون باللغة الإنجليزية ولا يساورني شك في ذلك".

ويلعب منتخب البرتغال مع سويسرا في الدور ثمن النهائي من كأس العالم.

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