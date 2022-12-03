مران الزمالك - عودة سداسي الفريق.. ورسالة قوية من فيريرا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الجمعة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وبدأ المران بعقد جلسة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن المباراة الأخيرة أمام المصري، التي انتهت بالتعادل، وأكد فيريرا للاعبين على أن ثقته فيهم لم تهتز وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق في بعض الأوقات.

وأوضح المدير الفني في حديثه من اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن الزمالك فريق بطل وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

وحرص فيريرا على توجيه رسائل تحفيزية للاعبين كما وجه التعليمات لبعض اللاعبين لتفادي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني بحضور كل اللاعبين أثناء الجلسة بما فيهم اللاعبين الذين يخضعون للتأهيل من أجل توجيه رسالة قوية لكل اللاعبين، وقال لهم في نهاية رسالته: "علينا التحدي ولن نقبل سوى بالفوز في المباريات المقبلة".

وشرح فيريرا خلال الجلسة للاعبين بعض الأخطاء التي وقعت في المباراة السابقه، وطالب بضرورة تطبيق التعليمات الفنية كما يحدث في التدريبات.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة تدريبات بالركض حول الملعب، في حين أدت المجموعة الأخرى بعض التدريبات البدنية.

وظهر محمد عبد الشافي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لخوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك على متابعة حالة الظهير الأيسر ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي.

وأدى سيد عبد الله لاعب الفريق تدريبات بدنية رفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المصري. بعدما غاب عن المواجهة بسبب الإصابة.

وتعافى محمد عبد الغني مدافع الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية وأبعدته عن مباريات الفريق الماضية.

وانتهى عبد الغني من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، وشارك في التقسيمة الفنية.

وانتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي للإصابة بشرخ في وجه القدم.

وتأكدت جاهزية الظهير الأيسر للمباريات المقبلة من الناحية الطبية عقب مشاركته في التقسيمة.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في التدريبات، وأيضا يوسف حسن مهاجم الفريق الشاب.

وتعافى يوسف حسن من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وشارك المهاجم في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم 7 ديسمبر الجاري بملعب برج العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وتعادل الزمالك مؤخرا مع المصري بهدفين لكل فريق في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.