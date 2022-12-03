عبد المنصف لـ في الجول: هذه أهدافي مع حراس المصري.. وسندربهم على التعامل بالقدم

تولى محمد عبد المنصف منصب مدرب حراس المرمى في نادي المصري في الجهاز الفني لـ طارق سليمان.

FilGoal.com أجرى حوارا مع عبد المنصف عقب توليه المهمة عن المفاوضات وتدريب محمود جاد وأهدافه مع المصري.

وقال عبد المنصف لـ FilGoal.com: "سعيد جدا بهذا الاختيار، وسأكون على قدر المسؤولية وأشكل إضافة للنادي المصري إن شاء الله".

وأضاف "سأتواجد مع طارق سليمان ومجدي الشناوي وسنتولى قيادة النادي في المباراة المقبلة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد واستكمال باقي أعضاء الجهاز الفني".

وواصل "أشكر مصطفى كمال على عمله في الفترة الماضية، وأتمنى التأكيد على العمل الجيد الذي حدث في الفترة الماضية، والعمل على تطوير أمور أخرى".

هل بدأت المفاوضات منذ فترة أم كانت في الساعات الأخيرة؟

"المفاوضات بدأت عقب رحيل إيهاب جلال فقط وليس منذ مدة طويلة، منذ ساعات قليلة فقط".

"اليوم سيكون أول تدريب أحضره مع الجهاز الفني الجديد، وسأجلس مع حراس المرمى، وسنضع خطة مؤقتة للأيام الأربعة قبل المباراة المقبلة، ثم سيكون لدينا مساحة من الوقت أسبوع بين كل مباراة والأخرى".

"النادي جيد جدا وفيه كل سبل النجاح، وحراس المرمى هناك على مستوى عالي، وأتمنى أن نضيف للنادي ونترك بصمة فيه".

"هي خطوة أولى جيدة، وفرصة كبيرة لي في التدريب، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، وأفيد النادي بكل الخبرات التي مررت بها".

هل سيفيدك التعامل مع حارس موهوب مثل محمود جاد في أولى خطواتك التدريبية؟

"اختيار المكان مع حراس المرمى الموجودين فيه هو أمر جيد، لأنه من الوارد أن تنضم إلى فريق لكنك ترى أنك لن تضيف جديد، ووضع خطة لنفسك كمدرب أمر مهم مثل عملي كحارس مرمى، كنت أضع لنفسي خطة في بداية الموسم مثل الانضمام لمنتخب مصر أو استقبال أقل عدد من الأهداف أو الخروج بأكبر عدد من الشباك النظيفة أو التصدي لأكبر قدر من ركلات الجزاء".

"كذلك مدرب حراس المرمى يجب أن يضع خطة لأهدافه مع النادي الذي يتواجد فيه".

ما هي أهدافك كمدرب حراس مرمى مع النادي المصري؟

"هدفي من التواجد في النادي المصري هو انضمام محمود جاد لمنتخب مصر، وتأهيل أحمد مسعود بعد الإصابة ليعود للمنافسة على المركز الأساسي في الفريق، والاستفادة من خبرات عصام ثروت، والوصول بهم جميعا لأعلى مستوى".

محمود جاد كان لديه طموح للاحتراف في الفترة الماضية قبل الانضمام للنادي المصري، هل ستساعده لتحقيق هذا الحلم أم ستريد الاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة؟

"لدي 3 أهداف مع محمود جاد:

1- الوصول لأعلى مستوى ممكن.

2- أن يكون حارس المستقبل لمنتخب مصر.

3- أن يفتح الباب لاحتراف حراس المرمى من مصر".

"ليس لدينا حراس مرمى محترفين من مصر، وبمجرد خروج أي حارس للاحتراف، سيفتح هذا الباب لاحتراف المزيد من حراس المرمى".

"أي حارس مرمى سيظهر بشكل جيد في الاحتراف، سيدفع الأندية خارج مصر لمتابعة الحراس المصريين".

"هذا الهدف سيحتاج بعض الوقت، ولابد من تطوير الحراس بشكل فكري وذهني وليس على المستوى الفني فقط".

منذ سنوات ظهر أحمد الشناوي في المصري، ورأى الكثيرين أنه قادر على الاحتراف في أوروبا، ولكنه لم يصل للاحتراف حتى الآن، كيف تحمي محمود جاد من نفس الطريق وتصل به للاحتراف خارج مصر؟

"الأمر يحتاج تركيز واجتهاد، ومحمود جاد حارس مجتهد ويسمع للنصائح، وكذلك يحتاج الأمر لبعض التفاصيل مثل أن يكون الحارس عمره صغير، ولديه ذكاء وموهبة، ولديه فكر مختلف وهدف يريد الوصول إليه، مثلما فعل محمد صلاح وركز على هدفه".

"الأمر يحتاج لتخطيط وعمل كثير وتعب كثير للوصول للهدف وتعلم التضحيات".

"جميعنا قدمنا تضحيات وابتعدنا عن أسرنا، ولم نعش حياة طبيعية للوصول للهدف".

"الآن يوجد أدوات وتكنولوجيا ومعلومات جديدة تساعد اللاعبين وهذا ميزة مهمة".

هل تخطط لاستخدام أساليب جديدة في تدريب حراس المرمى؟

"التدريب تطور كثيرا في شكله وطريقة إعداد حراس المرمى، وكيفية الاستفادة من إمكانيات حراس المرمى، وتطوير التعامل مع اللاعبين".

"التدريب لم يعد معتمدا على العمل البدني والقوة فقط، الآن دخل التعامل بالكرة في تدريب حراس المرمى وكذلك التمركز والتعامل مع الكرة بالقدم".

"عندما كنت أتواجد في وادي دجلة، كان مدربي الخصوم يضعون خطة للضغط عليّ عندما أمتلك الكرة في قدمي، لأنني كنت أساس بناء الهجمة، فالأمر وصل لوضع خطط لتعطيل بناء الهجمة عند حارس المرمى، ولا يمكن ألّا يمتلك الحارس أساسيات اللعب بالقدم والتمرير والخروج بالكرة تحت الضغط".

"سنقوم بتدريب اللاعبين على التعامل بالقدم، حتى لو لم يكن من فلسفة المدرب الخروج بالكرة من الخلف، لأنه لابد أن يتعرض حارس المرمى لهذه المواقف في المباريات أيًا كانت فلسفة المدرب".

"كذلك سيضيف هذا الأمر المتعة للحراس في التدريبات، بدلا من التسديد على الحارس فقط أو إرسال العرضيات".

الاختبار الأول للمصري مع طارق سليمان وعبد المنصف سيكون ضد البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري، يوم الثلاثاء المقبل.