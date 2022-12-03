كرة سلة – تحديد موعد مباراتي السوبر للرجال والسيدات

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 17:28

كتب : هاني العوضي

الأهلي أمام الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل مواعيد مباراتي كأس السوبر رجال وسيدات لموسم 2021-2022.

وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراتين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر يوم السبت الموافق 24 ديسمبر بحضور 500 مشجع لكل فريق عن طريق شركة تذكرتي.

ويجمع لقاء كأس السوبر للسيدات بين نادي سبورتنج والنادي الأهلي ومن المقرر أن يقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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بينما يجمع لقاء كأس السوبر للرجال بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان فريق الأهلي لكرة السلة للرجال فاز ببطولات الدوري المرتبط والدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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