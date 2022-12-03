كرنفال كأس العالم - أمام أمريكا.. ديباي يتخطى هونتلار ويقترب من صدارة هدافي هولندا

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا × أمريكا

سجل ممفيس ديباي أول أهداف منتخب بلاده هولندا أمام أمريكا في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 المقام في قطر.

واستغل ديباي عرضية دينزل دومفريس في الدقيقة التاسعة ليسدد تسديدة أرضية سكنت الشباك.

الهدف هو الـ43 لديباي مع المنتخب الهولندي ليتخطى كلاس يان هونتيلار ويصبح ثاني هدافين المنتخب الهولندي عبر التاريخ.

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ويحتاج ديباي لسبعة أهداف أخرى ليعادل رقم روبن فان بيرسي الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.

الهدف هو الثالث لديباي في كأس العالم مع منتخب هولندا خلال ثماني مباريات.

يذكر أن منتخب هولندا صعد لثمن النهائي بعد صدارة المجموعة الأولى بعد فوزين على السنغال وقطر وتعادل مع الإكوادور.

بينما أنهى منتخب أمريكا المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية من تعادلين مع ويلز وإنجلترا وفوز على إيران.

ويلعب الفائز من مواجهة هولندا وأمريكا مع الفائز من الأرجنتين وأستراليا في الدور ربع النهائي.

هولندا أمريكا كأس العالم قطر 2022
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