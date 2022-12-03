نبيل عماد يشارك في التقسيمة لأول مرة مع الزمالك

شارك نبيل عماد لاعب وسط الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وتواجد نبيل عماد في التقسيمة الفنية لأول مرة بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه لعملية غضروف الركبة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إنهاء اللاعب لبرنامجه التأهيلي واقترابه من العودة للمران خلال هذا الأسبوع.

وأصبح اللاعب جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة بعدما شارك في التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم 7 ديسمبر الجاري بملعب برج العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وتعادل الزمالك مؤخرا مع المصري بهدفين لكل فريق في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

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