مؤتمر ميليك: نحتاج دراجات نارية لإيقاف مبابي

يرى أركاديوش ميليك مهاجم بولندا أن مهمة منتخب بلاده ستكون صعبة للغاية في مواجهة فرنسا.

ويلعب منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي مع بولندا غدا الأحد في الخامسة مساء على استاد الثمامة.

وقال ميليك في المؤتمر الصحفي: "ألعب في يوفنتوس معارا من مارسيليا الذي قضيت معه وقتا رائعا. ستكون مباراة صعبة أمام بطل العالم لكننا سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة مرضية لجماهير بلادنا".

وعن إيقاف كيليان مبابي نجم فرنسا أوضح "إيقاف مبابي؟ نحتاج إلى دراجات نارية من أجل إيقافه. إنه سريع للغاية ولاعب صعب ويعد من أفضل اللاعبين حول العالم".

وتابع "أعتقد أننا بحاجة للعب بشكل جماعي لأن فرديا الأمر مستحيل".

وشدد "علينا تقديم أداء أفضل في مباراة الغد من أجل التأهل للمرحلة المقبلة. نحن نلعب بدون ضغوط وهدفنا تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة".

في المقابل قال بيوتر زيلينسكي لاعب بولندا في المؤتمر الصحفي أيضا: "ندخل مباراة فرنسا بروح معنوية عالية ولدينا ثقة كبيرة. نخوض المواجهة وتركيزنا على تحقيق الفوز والمرور إلى ربع النهائي. أتمنى أن نكون في الموعد غدا".

وأضاف " نعلم أننا لسنا الفريق المرشح للفوز لكننا سنقدم أفضل ما لدينا. لا أركز كثيرا على الخصم هذا لا يهمني علينا التركيز على ما سنقدمه "

"يمكنني اللعب في مراكز متعددة وأحاول القيام بواجبي وفقا لتعليمات المدرب. أعتقد أننا كمجموعة نؤدي بشكل جيد".

وتصدر منتخب فرنسا حامل اللقب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا والدنمارك، والخسارة أمام تونس

فيما تأهل منتخب بولندا بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.

وفي حال فوز فرنسا على بولندا، سيواجه الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد البيت.

وحصد منتخب فرنسا لقبين قبل ذلك، كان آخرها في 2018.