تشكيل أمريكا - تغيير في الهجوم وآخر في الدفاع لمواجهة هولندا

أعلن جريج بيرهالتر مدرب منتخب أمريكا تشكيل فريقه الذي سيواجه هولندا بعد قليل في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب هولندا مع أمريكا على ملعب خليفة الدولي في أول مباريات دور الـ 16.

وأجرى بيرهالتر تغييرين في تشكيل أمريكا عن المباراة الماضية التي واجه بها إيران.

ويلعب جيسوس فيريرا في الهجوم بدلا من جوش سيرجانت.

كما شهد التشكيل استمرار ثلاثي وسط الملعب ويستون مكيني وتايلر أدامز ويونس موسى.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مات تيرنر.

الدفاع: سيرجينيو ديست – ووكر زيميرمان – تيم ريام – أنتوني روبينسون.

الوسط: تايلر أدامز – ويستون مكيني – يونس موسى.

الهجوم: تيموثي وياه – جيسوس فيريرا – كريستيان بوليسيتش.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد المتأهل من مواجهة الأرجنتين وأستراليا التي ستقام مساء اليوم.