تشكيل هولندا - ديباي وجاكبو في الهجوم.. فان جال يواجه أمريكا بدون تغييرات

أعلن لويس فان جال مدرب منتخب هولندا تشكيل فريقه الذي سيواجه أمريكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب هولندا مع أمريكا على ملعب خليفة الدولي في أول مباريات دور الـ 16.

ويدخل فان جال المباراة بنفس التشكيل الذي واجه منتخب قطر في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويقود ممفيس ديباي خط الهجوم بجانب جاكبو كودي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندريس نوبيرت.

الدفاع: جوريين تيمبر – فيرجل فان دايك – ناثان أكي.

الوسط: دينزل دومفرايس – ماررتن دي رون – فرينكي دي يونج – دالي بليند.

أمامهم: دافي كلاسين.

الهجوم: كودي جاكبو – ممفيس ديباي.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد المتأهل من مواجهة الأرجنتين وأستراليا التي ستقام مساء اليوم.