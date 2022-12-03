لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.. نقل بيليه إلى قسم الرعاية التلطيفية

ساءت الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعدما أصبح جسده لا يستجيب للعلاج الكيميائي في ظل علاجه من سرطان الأمعاء.

وحسبما ذكر موقع "فولها دي ساو باولو" البرازيلي اليوم السبت فإن الأيقونة الكروية صاحب الـ82 عاما تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية.

قسم الرعاية التلطيفية الهدف مه هو تقليل الشعور بالآلم ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة إليه.

وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.

ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.

وكان جمهور منتخب البرازيل قام بعمل "دخلة" لبيليه في مباراة الكاميرون أمس في كأس العالم 2022 تمنى له خلالها الشفاء العاجل.

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ.

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