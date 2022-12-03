لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.. نقل بيليه إلى قسم الرعاية التلطيفية

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

دخلة جمهور البرازيل من أجل بيليه

ساءت الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعدما أصبح جسده لا يستجيب للعلاج الكيميائي في ظل علاجه من سرطان الأمعاء.

وحسبما ذكر موقع "فولها دي ساو باولو" البرازيلي اليوم السبت فإن الأيقونة الكروية صاحب الـ82 عاما تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية.

قسم الرعاية التلطيفية الهدف مه هو تقليل الشعور بالآلم ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة إليه.

أخبار متعلقة:
تقرير: مارسيلو بيلسا سيكون مدربا لـ أوروجواي تريزيجيه يسجل وديا مع طرابزون في مرمى هال سيتي

وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.

ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.

وكان جمهور منتخب البرازيل قام بعمل "دخلة" لبيليه في مباراة الكاميرون أمس في كأس العالم 2022 تمنى له خلالها الشفاء العاجل.

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ.

بيليه البرازيل
نرشح لكم
تشكيل أمريكا - تغيير في الهجوم وآخر في الدفاع لمواجهة هولندا كأس العالم - تعرف على طريق الأرجنتين المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق البرازيل المحتمل حتى نهائي المونديال مارتينيلي: لن نفقد الثقة بسبب خسارة مباراة متحف كأس العالم - بيليه.. الفائز الوحيد بثلاثة ألقاب سواريز ينفجر: فيفا دائما ضد أوروجواي.. منعوني من احتضان عائلتي إل بايس: بعد توديع كأس العالم.. نهاية تعاقد دييجو ألونسو مع أوروجواي سواريز يبكي
أخر الأخبار
مؤتمر ميليك: نحتاج دراجات نارية لإيقاف مبابي 11 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - هولندا ضد أمريكا 13 دقيقة | قطر 2022
في الجول يكشف تفاصيل أزمة بابافسيليو مع غزل المحلة 50 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أمريكا - تغيير في الهجوم وآخر في الدفاع لمواجهة هولندا 51 دقيقة | قطر 2022
تشكيل هولندا - ديباي وجاكبو في الهجوم.. فان جال يواجه أمريكا بدون تغييرات ساعة | قطر 2022
لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.. نقل بيليه إلى قسم الرعاية التلطيفية ساعة | أمريكا
تريزيجيه يسجل وديا مع طرابزون في مرمى هال سيتي ساعة | المحترفون
توقع طريق بطل كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 4 سرقة غير مكتملة (2)