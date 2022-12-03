في الجول يكشف تفاصيل أزمة بابافسيليو مع غزل المحلة

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 16:03

كتب : هاني العوضي

نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة الجديد

يبحث نادي غزل المحلة عن حل لأزمة اليوناني نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني للفريق.

وقال مصدر لـFilGoal.com إن بابافسيليو يرغب في الرحيل عن تدريب غزل المحلة وخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن المدرب اليوناني أعرب لشركة الكرة بنادي غزل المحلة عن غضبه بسبب مستحقاته المالية.

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وأشار المصدر إلى أن "بابافسيليو اتفق على تقاضي 15 ألف دولار شهريا يتم خصم 3 آلاف كضرائب ليحصل على 12 ألف دولار".

وكشف "علي العباسي الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالنادي اتفق مع بابافسيليو على تحويل الراتب بالجنيه المصري ولكن مع ارتفاع قيمة الدولار تحول موقف مدرب غزل المحلة".

وأردف "إدارة شركة الكرة بغزل المحلة عقدت جلسة مع المدرب اليوناني لتسوية الأمر لكن بابافسيليو فاجأهم برغبته في فسخ التعاقد بشكل نهائي".

وواصل المصدر حديثه "أبلغ بابافاسيليو إدارة المحلة برغبته في الرحيل وامتلاكه عرضا من أحد اندية الدوري المصري مقابل 75 ألف دولار شهريا".

وأتم المصدر حديثه "إدارة المحلة رفضت طلب المدرب وعرضت عليه إبرام عقد جديد مع تحمل قيمة الضرائب بإجمالي 15 ألف دولار شهريا".

ويحتاج بابافاسيليو لإنهاء تعاقده مع غزل المحلة بشكل ودي قبل خوض تجربة جديدة بالدوري وفقا للوائح التي تمنع أي مدرب من خوض تجربتين في الموسم ذاته حال استقالته من ناديه.

مدرب وادي دجلة السابق تولى تدريب غزل المحلة بداية الموسم الجاري وقاد الفريق خلال 4 مباريات بالدوري فاز في 3 وتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق أقل نقطتين عن الأهلي المتصدر.

بابافاسيليو غزل المحلة الدوري المصري
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