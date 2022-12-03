تريزيجيه يسجل وديا مع طرابزون في مرمى هال سيتي

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفا لطرابزون سبور خلال مواجهة ودية ضد هال سيتي.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة مستغلا تمريرة من عبد القادر عمر داخل منطقة الجزاء ليسدد تسديدة أرضية في المرمى.

ويلعب طرابزون مع هال سيتي في مباراة ودية استعدادا لاستئناف الدوريات الأوروبية.

ويقيم طرابزون معسكرا تدريبيا حاليا في تركيا خلال فترة توقف الدوريات بسبب كأس العالم 2022.

وسيلعب طرابزون مباراتين وديتين ضد كريستال بالاس وقاسم باشا قبل اسئناف مبارياته عقب كأس العالم.

ويحتل طرابزون المركز السابع في الدوري التركي برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فنربخشة صاحب الصدارة.

وسيلتقي الفريق مع بازل في الدور المؤهل لدور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

وانضم تريزيجيه في بداية الموسم الحالي لطرابزون قادما من أستون فيلا.

وشارك تريزيجيه قبل فترة التوقف الدولي مع طرابزون في 21 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 5.

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