تقرير: مارسيلو بيلسا سيكون مدربا لـ أوروجواي

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

مارسيلو بيلسا

بات مارسيلو بيلسا أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب أوروجواي بعد وداع كأس العالم.

وانتهى تعاقد دييجو ألونسو المدير الفني لـ منتخب أوروجواي بنهاية مشوار الفريق بـ كأس العالم 2022.

وودع منتخب أوروجواي كأس العالم من الباب الضيق بفارق الأهداف المسجلة لصالح كوريا الجنوبية رغم الفوز على غانا.

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وبحسب شبكة "TYC" الأرجنتينية فإن مارسيلو بيلسا سيتولى تدريب منتخل أورجواي في عام 2023 بهدف التأهل لكأس العالم 2026.

وأوضح التقرير أن بيلسا بات على بعد خطوات من حل محل دييجو ألونسو بعد الخروج من كأس العالم.

وتولى ألونسو تدريب أوروجواي في يناير الماضي وقاد الألبيسيلستي في آخر 4 مباريات بتصفيات كأس العالم للفوز وحصد بطاقة التأهل للمونديال.

خلال 12 مباراة قاد ألونسو، أوروجواي فاز في 8 وتعادل في 2 وخسر 2.

وسبق وأن قاد بيلسا تدريب منتخب الأرجنتين وتشيلسي وعلى مستوى الأندية يملك مسيرة تدريبية رائعة مع أندية مارسيليا وليل ولاتسيو وليدز يونايتد.

وخاض صاحب الـ 67 عاما آخر تجاربه التدريبية مع ليدز يونايتد في الفترة من يوليو 2018 حتى فبراير 2022.

منتخب أوروجواي كأس العالم 2022 مارسيلو بيلسا
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