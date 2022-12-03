مؤتمر مدرب بولندا: لتصبح بطلا عليك الفوز على البطل.. وفرنسا بدون نقاط ضعف

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب بولندا

يرى تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب منتخب بولندا أن نظيره الفرنسي لا يوجد به نقاط ضعف قبل مباراة المنتخبين المرتقبة.

ويلعب منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي مع بولندا غدا الأحد في الخامسة مساء على استاد الثمامة.

وقال تشيسلاف ميشنيفيتش في المؤتمر الصحفي" فرنسا منتخب رائع ولديه لاعبين على مستوى عالي. بحثت عن نقاط ضعفهم لكن لم أجدها. يجب علينا الضغط على المنافس لإجباره على ارتكاب الأخطاء".

أخبار متعلقة:
"الحلقة قد أغلقت".. وهبي الخزري يكشف تفاصيل قرار اعتزاله الدولي ضربتان لـ البرازيل: خيسوس وتيليس يغادران كأس العالم بسبب الإصابة مؤتمر ديشامب: نواجه خصما صعبا.. وأحيانا قد تحدث المفاجآت مؤتمر لوريس: لا نواجه ليفاندوفسكي فقط.. وعلينا الاستعداد لأي مفاجأة

وأضاف "الأرقام والاحصائيات لا تهمني، بالنسبة لي الذي يهمني هو ما يحدث بالنهاية. مباراة فرنسا ستكون مختلفة تماما عن مباريات دور المجموعات".

وشدد "سنواجه منتخب حامل للقب كأس العالم، ولتصبح بطلا عليك أن تفوز على البطل. علينا استغلال الهفوات والتفاصيل الصغيرة في المباراة".

وتصدر حامل اللقب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا والدنمارك، والخسارة أمام تونس

فيما تأهل منتخب بولندا بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.

وفي حال فوز فرنسا على بولندا، سيواجه الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد البيت.

وحصد منتخب فرنسا لقبين قبل ذلك، كان آخرها في 2018.

منتخب فرنسا منتخب بولندا كأس العالم 2022
نرشح لكم
توقع طريق بطل كأس العالم 2022 تقرير: مارسيلو بيلسا سيكون مدربا لـ أوروجواي ضربات الترجيح في كأس العالم.. ماذا تعلمنا من 279 ركلة خلال 30 مباراة "الحلقة قد أغلقت".. وهبي الخزري يكشف تفاصيل قرار اعتزاله الدولي ضربتان لـ البرازيل: خيسوس وتيليس يغادران كأس العالم بسبب الإصابة مؤتمر ديشامب: نواجه خصما صعبا.. وأحيانا قد تحدث المفاجآت مؤتمر لوريس: لا نواجه ليفاندوفسكي فقط.. وعلينا الاستعداد لأي مفاجأة كأس العالم - إنزو فيرنانديز.. لاعب يمد منتخب الأرجنتين بـ الأكسجين
أخر الأخبار
لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.. نقل بيليه إلى قسم الرعاية التلطيفية 7 دقيقة | أمريكا
تريزيجيه يسجل وديا مع طرابزون في مرمى هال سيتي 16 دقيقة | المحترفون
توقع طريق بطل كأس العالم 2022 29 دقيقة | قطر 2022
تقرير: مارسيلو بيلسا سيكون مدربا لـ أوروجواي 40 دقيقة | قطر 2022
ضربات الترجيح في كأس العالم.. ماذا تعلمنا من 279 ركلة خلال 30 مباراة ساعة | قطر 2022
مؤتمر مدرب بولندا: لتصبح بطلا عليك الفوز على البطل.. وفرنسا بدون نقاط ضعف ساعة | قطر 2022
طارق سليمان لـ في الجول: أطلب دعم جمهور المصري في الفترة الانتقالية.. وسأتواجد مع المدرب المقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
المصري يعلن رحيل إيهاب جلال وتعيين جهاز فني جديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 4 سرقة غير مكتملة (2)