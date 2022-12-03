مؤتمر مدرب بولندا: لتصبح بطلا عليك الفوز على البطل.. وفرنسا بدون نقاط ضعف

يرى تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب منتخب بولندا أن نظيره الفرنسي لا يوجد به نقاط ضعف قبل مباراة المنتخبين المرتقبة.

ويلعب منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي مع بولندا غدا الأحد في الخامسة مساء على استاد الثمامة.

وقال تشيسلاف ميشنيفيتش في المؤتمر الصحفي" فرنسا منتخب رائع ولديه لاعبين على مستوى عالي. بحثت عن نقاط ضعفهم لكن لم أجدها. يجب علينا الضغط على المنافس لإجباره على ارتكاب الأخطاء".

وأضاف "الأرقام والاحصائيات لا تهمني، بالنسبة لي الذي يهمني هو ما يحدث بالنهاية. مباراة فرنسا ستكون مختلفة تماما عن مباريات دور المجموعات".

وشدد "سنواجه منتخب حامل للقب كأس العالم، ولتصبح بطلا عليك أن تفوز على البطل. علينا استغلال الهفوات والتفاصيل الصغيرة في المباراة".

وتصدر حامل اللقب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا والدنمارك، والخسارة أمام تونس

فيما تأهل منتخب بولندا بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.

وفي حال فوز فرنسا على بولندا، سيواجه الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد البيت.

وحصد منتخب فرنسا لقبين قبل ذلك، كان آخرها في 2018.