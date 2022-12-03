طارق سليمان لـ في الجول: أطلب دعم جمهور المصري في الفترة الانتقالية.. وسأتواجد مع المدرب المقبل

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 13:49

كتب : حامد وجدي

حسام حسن و إبراهيم حسن و طارق سليمان - الجهاز الفني للمصري

"أنا تحت أمر المصري دائما لأنني أحد أبناء النادي" هكذا علق طارق سليمان المدير الفني الجديد للنادي البورسعيدي على نبأ توليه مهمة تدريبه بشكل مؤقت.

وأعلن المصري في وقت سابق تعيين طارق سليمان بشكل مؤقت خلفا لإيهاب جلال.

وتحدث طارق سليمان لـFilGoal.com قائلا: "كامل أبو علي رئيس النادي تواصل معي وأنا تحت أمر النادي في أي وقت فأنا أحد أبناء بورسعيد ومررت بتلك المواقف كثيرا".

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وواصل "سأتواجد مع جهاز فني أجنبي ولكنني سأقود المصري في مباراة البنك الأهلي المقبلة وسأقود مران اليوم".

وأتم طارق سليمان حديثه موجها رسالة لجماهير المصري "طموحي مع المصري بلا حدود وأتمنى دعم الجماهير لأن هذه فترة انتقالية وفي النهاية أنا أحد أبناء النادي".

يذكر أن طارق سليمان سبق وتواجد في الجهاز الفني الأسبق للمصري رفقة حسام وإبراهيم حسن.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط جمعهم بعد أربع مباريات خاضها.

فيما ودع المصري قبل أيام مسابقة كأس مصر عن موسم 2021-2022 من ربع النهائي بعد الهزيمة ضد الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد المصري للقاء البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في سادس جولات الدوري.

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