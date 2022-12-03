المصري يعلن رحيل إيهاب جلال وتعيين جهاز فني جديد

أعلن المصري اليوم السبت رسميا إقالة المدير الفني للفريق إيهاب جلال وتعيين طارق سليمان بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب آخر.

وجاء بيان المصري كالتالي:

المصري يقرر الاستغناء عن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال وتكليف جهاز جديد.

فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك والتى اقيمت أول من أمس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وبناء على تلك الأحداث، فقد قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول، الكابتن ايهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور، ولذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم.

هذا وقد قرر مجلس إدارة النادي الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من:

الكابتن طارق سليمان.

الكابتن مجدى الشناوي.

الكابتن محمود عبد الحكيم.

الكابتن محمد عبد المنصف، وذلك لحين إتمام التعاقد مع مدير فني.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط جمعهم بعد أربع مباريات خاضها.

فيما ودع المصري قبل أيام مسابقة كأس مصر عن موسم 2021-2022 من ربع النهائي بعد الهزيمة ضد الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد المصري للقاء البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في سادس جولات الدوري.