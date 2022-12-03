المصري يعلن رحيل إيهاب جلال وتعيين جهاز فني جديد

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 13:43

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

أعلن المصري اليوم السبت رسميا إقالة المدير الفني للفريق إيهاب جلال وتعيين طارق سليمان بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب آخر.

وجاء بيان المصري كالتالي:

المصري يقرر الاستغناء عن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال وتكليف جهاز جديد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – طارق سليمان يقود المصري مؤقتا خلفا لـ إيهاب جلال المصري يعلن تخلف إيهاب جلال عن حضور التحقيق الخاص بالنادي حمد إبراهيم لـ في الجول: رحيل إيهاب جلال؟ المصري لم يبلغنا بأي شيء

فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك والتى اقيمت أول من أمس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وبناء على تلك الأحداث، فقد قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول، الكابتن ايهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور، ولذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم.

هذا وقد قرر مجلس إدارة النادي الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من:

الكابتن طارق سليمان.

الكابتن مجدى الشناوي.

الكابتن محمود عبد الحكيم.

الكابتن محمد عبد المنصف، وذلك لحين إتمام التعاقد مع مدير فني.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط جمعهم بعد أربع مباريات خاضها.

فيما ودع المصري قبل أيام مسابقة كأس مصر عن موسم 2021-2022 من ربع النهائي بعد الهزيمة ضد الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد المصري للقاء البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في سادس جولات الدوري.

إيهاب جلال المصري
نرشح لكم
بعد نهاية مشواره في كأس العالم.. موعد عودة سيف الجزيري إلى الزمالك مران الزمالك - عودة سداسي الفريق.. ورسالة قوية من فيريرا عبد المنصف لـ في الجول: هذه أهدافي مع حراس المصري.. وسندربهم على التعامل بالقدم نبيل عماد يشارك في التقسيمة لأول مرة مع الزمالك خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك في الجول يكشف تفاصيل أزمة بابافسيليو مع غزل المحلة طارق سليمان لـ في الجول: أطلب دعم جمهور المصري في الفترة الانتقالية.. وسأتواجد مع المدرب المقبل خبر في الجول – طارق سليمان يقود المصري مؤقتا خلفا لـ إيهاب جلال
أخر الأخبار
بعد نهاية مشواره في كأس العالم.. موعد عودة سيف الجزيري إلى الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يكشف تفاصيل حديثه الغاضب مع لاعب كوريا 24 دقيقة | قطر 2022
مران الزمالك - عودة سداسي الفريق.. ورسالة قوية من فيريرا 37 دقيقة | الكرة المصرية
عبد المنصف لـ في الجول: هذه أهدافي مع حراس المصري.. وسندربهم على التعامل بالقدم 44 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة – تحديد موعد مباراتي السوبر للرجال والسيدات 52 دقيقة | كرة سلة
كرنفال كأس العالم - أمام أمريكا.. ديباي يتخطى هونتلار ويقترب من صدارة هدافي هولندا 55 دقيقة | قطر 2022
نبيل عماد يشارك في التقسيمة لأول مرة مع الزمالك 56 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 4 سرقة غير مكتملة (2)