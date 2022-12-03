مؤتمر ديشامب: نواجه خصما صعبا.. وأحيانا قد تحدث المفاجآت

شدد ديديه ديشامب مدرب فرنسا على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد أستراليا.

ويلعب منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي مع بولندا غدا الأحد في الخامسة مساء على استاد الثمامة.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "كل المباريات صعبة كما شاهدنا والجميع على أهبة الاستعداد. لاعبو تونس كانوا متحمسين جدا وجمهورهم مثل مصدر حماسهم"

وأضاف "سنواجه خصم صعب ولاعبوه يمتلكون خبرة كبيرة. منتخب بولندا يتميز بأسلوبه الدفاعي ويمتلك أيضا عناصر ممتازة في الخط الهجومي. يجب أن نكون في أفضل حالاتنا"

وأتم "أحيانا قد تحدث المفاجآت مثل مباراتنا أمام تونس. هل سيتكرر ذلك أمام بولندا؟ لا أدري".

وتصدر حامل اللقب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا والدنمارك، والخسارة أمام تونس

فيما تأهل منتخب بولندا بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.

وفي حال فوز فرنسا على بولندا، سيواجه الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد البيت.

وحصد منتخب فرنسا لقبين قبل ذلك، كان آخرها في 2018.