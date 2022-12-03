خبر في الجول – طارق سليمان يقود المصري مؤقتا خلفا لـ إيهاب جلال

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 12:49

كتب : حامد وجدي

حسام حسن و إبراهيم حسن و طارق سليمان - الجهاز الفني للمصري

بات من المقرر أن يقود طارق سليمان المصري في الفترة المقبلة مؤقتا بعد قرار النادي برحيل مدربه إيهاب جلال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري تواصل مع طارق سليمان لقيادة النادي في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري.

وسيتواجد طارق سليمان في مران الفريق البورسعيدي مساء اليوم السبت ليبدأ مهمته مع الفريق.

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وجاء القرار برحيل جلال عقب الخلافات التي دخل فيها مع جماهير النادي في مباراة الزمالك الأخيرة في خامس جولات الدوري في ملعب برج العرب.

لكن حتى الآن لم يبلغ المصري إيهاب جلال بالرحيل حسبما قال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي في وقت سابق لـFilGoal.com.

وتحدث حمد إبراهيم قائلا: "لم يبلغنا أي شخص برحيل الجهاز الفني، نحن مستمرون لأنه لم يحدث جديد".

وأتم المدرب العام للمصري تصريحاته المقتضبة "اتصلت بالإداري وأبلغته أن مران الغد سيقام في السادسة مساء، ونسير بشكل جيد ومن يتابعنا يرى ذلك".

وأعلن المصري في وقت سابق من اليوم السبت تخلف إيهاب جلال عن حضور التحقيق الخاص بالنادي أمام المستشار القانوني الخاص به على خلفية ما حدث في مباراة الزمالك.

يذكر أن طارق سليمان سبق وتواجد في الجهاز الفني الأسبق للمصري رفقة حسام وإبراهيم حسن.

طارق سليمان المصري
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