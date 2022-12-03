مران الأهلي – عودة معلول ومحاضرة من كولر.. وراحة 24 ساعة

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 12:38

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - تونس - فرنسا

عاد علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس إلى مران فريقه الأهلي اليوم السبت عقب نهاية مشاركته مع نسور قرطاج في كأس العالم 2022.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وودع منتخب تونس المونديال من دور المجموعات وشارك معلول في انتصار تاريخي لبلاده على فرنسا في الجولة الثالثة من البطولة بهدف دون رد.

وخضع معلول لبعض الفحوصات الطبية والبدنية قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك للاطمئنان على حالته.

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وخاض الفريق تدريبات بدنية قبل التدرب بالكرة، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش بالأمس في خامس جولات الدوري مرانا استشفائيا.

ومن المقرر أن يخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل مران الإثنين المقبل عقب شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قدرة أيمن أشرف على المشاركة في المران في ظل اطمئنانه على حالته.

ومنح كولر راحة غدا الأحد للاعبين على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل ‏لمواصلة تحضيراته للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة.

الأهلي معلول
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