مؤتمر لوريس: لا نواجه ليفاندوفسكي فقط.. وعلينا الاستعداد لأي مفاجأة

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

يرى هوجو لوريس لاعب منتخب فرنسا أن فريقه لن يكون في مهمة سهلة عندما يواجه بولندا.

ويلعب منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي مع بولندا غدا الأحد في الخامسة مساء على استاد الثمامة.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي:" ليفاندوفسكي واحد من أفضل المهاجمين في العالم منذ سنوات، مع ذلك نحن نواجه منتخبا قويا وليس لاعب واحد فقط. منتخب بولندا يستحق أن يكون في تلك المرحلة من كاس العالم".

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"تشيزني يقدم مستوى رائع ويقود منتخب يمنح الناحية الدفاعية أولوية في مبارياته. علينا ان نكون في أعلى مستويات التركيز وأن نكون مستعدين لأي مفاجأة".

"حاولنا أن نحلل المباريات السابقة لمنتخب بولندا. الجانب الذهني مهم للغاية وفريقنا جاهز لتحقيق الانتصار والعبور للمرحلة المقبلة".

وتصدر حامل اللقب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا والدنمارك، والخسارة أمام تونس

فيما تأهل منتخب بولندا بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.

وفي حال فوز فرنسا على بولندا، سيواجه الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد البيت.

وحصد منتخب فرنسا لقبين قبل ذلك، كان آخرها في 2018.

فرنسا بولندا كأس العالم 2022
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