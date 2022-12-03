هدف زياش يتسبب في طرد معلق تركي من عمله

تسبب هدف المغربي حكيم زياش في شباك منتخب كندا في طرد معلق تركي من عمله.

واحتاج زياش 4 دقائق فقط ليسجل الهدف الأول في شباك كندا خلال فوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط ليواجه منتخب إسبانيا.

المعلق ألبير باكيرسيجيل الذي يعمل في "TRT" التلفزيون الرسمي التركي، ذكر أن هدف زياش لم يكن أسرع هدف تم تسجيله على الإطلاق في كأس العالم.

وقال باكيرسيجيل أثناء تعليقه على المغرب: "هذا الشرف كان من نصيب الدولي التركي السابق هاكان شوكور".

المعلق التركي تم استبداله بين شوطي المباراة بزميل آخر عقب هذه الكلمات بعدما ذكر اسم هاكان شوكور.

ما فعله باكيرسيجيل يعد جريمة في تركيا لأن اسم شوكور محظور بسبب خلافاته السياسية مع الرئيس رجب طيب أردوجان.

وكتب باكيرسيجيل في تويتر: "لقد طردت من عملي بعدما عملت بفخر لسنوات عديدة. الفراق جزء من الحب. آمل أن أرى هذا المكان مرة أخرى. وداعا".

قصة شوكور

شوكور هو صاحب أسرع أهداف كأس العالم عبر تاريخه، بعد أن سجل بعد 11 ثانية في مرمى كوريا الجنوبية في مباراة المركز الثالث في مونديال 2002، ممهدا الطريق لأعظم إنجاز تركي في كرة القدم، لكنه الآن يعمل كسائق لصالح شركة أوبر في أمريكا.

قصة شوكور بدأت منذ خلافه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوجان، حيث استقال أسطورة الكرة التركية من حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2013، بعد عامين من دخوله البرلمان كعضو عن الحزب.

وتلك الاستقالة تسببت في سوء العلاقة بين إردوجان وشوكور، حيث تم اتهام أسطورة الكرة التركية بالاشتراك في الانقلاب الذي كان يطمح للإطاحة بإردوجان، وسط اتهامات من السلطة التركية لشوكور بالانتماء للحركة التي يقودها المعارض فتح الله كولن.

وفي 2015، هرب شوكور إلى الولايات المتحدة وقام بإنشاء مقهى في كاليفورنيا.

وقال شوكور في وقت سابق لجريدة "فيلت أم زونتاج" الألمانية "لا أملك شيئا الآن، (رجب طيب) إردوجان أخذ كل شيء، حقي في الحرية والتعبير والعمل، لا أحد يستطيع شرح دوري في هذا الانقلاب، لم أفعل شيء، لست خائنا أو إرهابيا".

واستمر شوكور "قد أكون عدوا للحكومة في تركيا، لكنني لست عدوا لبلادي، أنا أحب تركيا".

ويسترجع شوكور "بعد استقالتي، بدأت في تلقي تهديدات، محل عمل زوجتي تم الهجوم عليها وضايقوا أطفالي وسجنوا أبي وتحفظوا على أملاكي، لذا أتيت إلى أمريكا وفتحت مقهى لكن أناس غرباء كانوا يأتون ويضايقوننا".

وأتم شوكور "الآن أقود لصالح شركة أوبر، وأبيع الكتب".

مهاجم إنتر ميلان وبارما السابق لعب 112 مباراة مع تركيا، وسجل 51 هدفا.