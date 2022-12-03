المصري يعلن تخلف إيهاب جلال عن حضور التحقيق الخاص بالنادي

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أعلن المصري اليوم السبت تخلف مدربه إيهاب جلال عن حضور التحقيق الخاص بالنادي على خلفية ما حدث في لقاء النادي الأخير ضد الزمالك.

ونشر المصري بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت جاء فيه التالي:

الكابتن ايهاب جلال يتخلف عن المثول للتحقيق أمام المستشار القانوني للنادي المصري

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في ضوء الأحداث التي شابت مباراة الزمالك والمصري والتي أقيمت أول من أمس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، فقد تم اخطار الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول من قِبل ادارة النادي بالمثول للتحقيق، أمام المستشار القانوني للنادي، إلا أنه قد تخلف عن الحضور، وجاري اتخاذ اللازم قانونًا.

وكان المصري تعادل مع الزمالك إيجابيا الخميس الماضي بهدفين لكل منهما في ملعب برج العرب في خامس جولات الدوري.

ويتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط جمعهم بعد أربع مباريات خاضها.

فيما ودع المصري قبل أيام مسابقة كأس مصر عن موسم 2021-2022 من ربع النهائي بعد الهزيمة ضد الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد المصري للقاء البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في سادس جولات الدوري.

وكان حمد إبراهيم المدرب العام للمصري قال في وقت سابق لـFilGoal.com إنه لم يتم إبلاغ الجهاز الفني بالرحيل عن النادي.

وتحدث حمد إبراهيم قائلا: "لم يبلغنا أي شخص برحيل الجهاز الفني، نحن مستمرون لأنه لم يحدث جديد".

وأتم المدرب العام للمصري تصريحاته المقتضبة "اتصلت بالإداري وأبلغته أن مران الغد سيقام في السادسة مساء، ونسير بشكل جيد ومن يتابعنا يرى ذلك".

المصري إيهاب جلال
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