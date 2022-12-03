قصة الورقة التي سقطت في الملعب لتؤهل أستراليا في كأس العالم على حساب الدنمارك

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

الدنمارك - أستراليا

سقطت ورقة في ملعب الجنوب وحولت مسار نتيجة المباراة بين أستراليا والدنمارك في ثالث جولات كأس العالم 2022.

منتخب أستراليا تأهل لدور الـ16 وأقصى الدنمارك أحد أبرز المرشحين لتجاوز دور المجموعات.

لكن ما قصة تلك الورقة؟

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