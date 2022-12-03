لاعب المغرب: كتبنا التاريخ من جديد.. وهذا مفتاح الفوز على إسبانيا

شدد عمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي على قدرة منتخب المغرب تخطي عقبة إسبانيا.

ويلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتعرض لوزا للإصابة قبل انطلاق منافسات كاس العالم ما حرمه من التواجد مع المنتخب المغربي في المونديال.

وقال لوزا عبر "البطولة" المغربي: "إسبانيا تحرص دوما على الاحتفاظ بالكرة، لكن إذا اعتمدنا نفس التنظيم الدفاعي الذي خضنا به المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات، فبإمكاننا مجاراتهم ولم لا التغلب عليهم".

وأضاف "أنا سعيد وفخور بما حققه المنتخب المغربي، مسرور للاعبين وكذلك للمدرب، لقد كتبنا تاريخا جديداً. إن الجماهير المغربية تستحق هذه الفرحة بعد عقود لم نخطو فيها مثل هذه الخطوة".

وعن إصابته أوضح "إصابتي تركت لدي إحساسا صعبا، ليس من السهل رؤية اللاعبين يخوضون هذه المسابقة وأنا غائب عنها".

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط.

منتخب المغرب بات أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

وللمرة الثانية يتأهل منتخبان من إفريقيا لثمن نهائي كأس العالم بعد نسخة 2014 والعدد مرشح للزيادة حال تفوق كاميرون وغانا غدا الجمعة.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.