مواعيد مباريات 3 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأرجنتين وهولندا في كأس العالم

تنطلق اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022 مباريات دور الـ 16 من منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ويلعب منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة ضد أستراليا وصيف المجموعة الرابعة.

فيما يواجه منتخب هولندا متصدر المجموعة الأولى نظيره الأمريكي وصيف المجموعة الثانية.

طالع جميع مباريات اليوم من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــ

ثمن نهائي كأس العالم

هولندا ضد أمريكا - 3 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد خليفة الدوري.

القنوات الناقلة - بي إن سبورتس 1 ماكس - بي إن سبورتس 4 k – تعليق علي محمد علي.

الأرجنتين ضد أستراليا - 3 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد أحمد بن علي.

القنوات الناقلة – بي إن سبورتس ماكس 2 – بي إن سبورتس 4 k - تعليق عصام الشوالي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وانتهى دور المجموعات من كأس العالم في نسخته الـ22 المقامة في قطر بوجود أكثر من مفاجآة على رأسها خروج ألمانيا وبلجيكا من الدور الأول، وصعود اليابان وكوريا الجنوبية.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات دور الـ16 عبر قنوات الكأس اكسترا.