النسخة الأفضل للقارة السمراء.. 7 انتصارات إفريقية تكتب تاريخا جديدا في كأس العالم

حققت قارة إفريقيا إنجازا غير مسبوقا بالوصول لـ 7 انتصارات في نسخة واحدة من كأس العالم، وذلك بنسخة قطر 2022.

وارتفع عدد انتصارات قارة إفريقيا في كأس العالم لـ 36 فوزا من 157 مباراة شارك بها 13 منتخبا عبر تاريخ المونديال.

المشاركات الإفريقية التي بدأت منذ نسخة 1930 لم تعرف أي انتصار إلا بنسخة 1978 عندما حقق منتخب تونس الفوز على المكسيك بنتيجة 3-1.

ومنذ ذلك الحين كان الانتصار بمباراة واحدة هو الأقل في نسخة بكأس العالم.

وقبل النسخة الحالية كان أكبر عدد من الانتصارات في نسخة واحدة لمنتخبات إفريقيا هي 4 مباريات في نسختي 2002 و2010.

لأول مرة منذ زيادة عدد المنتخبات الإفريقية لـ 5 تحقق جميع المنتخبات فوزا واحدا على الأقل في نفس البطولة خلال 2022.

ويمكن أن تزداد انتصارات القارة السمراء حال استطاع منتخب المغرب الفوز على إسبانيا في ثمن النهائي.

FilGoal.com يستعرض معكم عدد الانتصارات الإفريقية في المونديال وصولا للمشاركة الأفضل في 2022.

كأس العالم 1978 – (تونس) – فوز: 1

تونس 3-1 المكسيك

كأس العالم 1982 – (الجزائر – الكاميرون) – فوز: 2

الجزائر 2-1 ألمانيا الغربية

الجزائر 3-2 تشيلي

كأس العالم 1986 – (الجزائر – المغرب) – فوز: 1

المغرب 3-1 البرتغال

كأس العالم 1990 – (الكاميرون – مصر) – فوز: 3

الكاميرون 1-0 الأرجنتين

الكاميرون 2-1 رومانيا

الكاميرون 2-1 كولومبيا

كأس العالم 1994 – (الكاميرون – المغرب – نيجيريا) – فوز: 2

نيجيريا 3-0 بلغاريا

نيجيريا 2-0 اليونان

كأس العالم 1998 – (الكاميرون – المغرب - نيجيريا – جنوب إفريقيا – تونس) – فوز: 3

المغرب 3-0 اسكتلندا

نيجيريا 3-2 إسبانيا

نيجيريا 1-0 بلغاريا

كأس العالم 2002 – (الكاميرون – نيجيريا – جنوب إفريقيا – السنغال – نونس) – فوز: 4

نيجيريا 1-0 السعودية

جنوب إفريقيا 1-0 سلوفينيا

السنغال 1-0 فرنسا

السنغال 2-1 السويد

كأس العالم 2006 – (أنجولا – كوت ديفوار – غانا – توجو – تونس) – فوز: 3

كوت ديفوار 3-2 صربيا ومونتينجرو

غانا 2-0 التشيك

غانا 2-1 أمريكا

كاس العالم 2010 – (الجزائر – الكاميرون – كوت ديفوار – غانا – نيجيريا – جنوب إفريقيا) – فوز: 4

كوت ديفوار 3-0 كوريا الشمالية

غانا 1-0 صربيا

غانا 2-1 أمريكا

جنوب إفريقيا 2-1 فرنسا

كأس العالم 2014 – (الجزائر – كوت ديفوار – الكاميرون – غانا – نيجيريا) – فوز: 3

الجزائر 4-2 كوريا الجنوبية

كوت ديفوار 2-1 اليابان

نيجيريا 1-0 البوسنة

كأس العالم 2018 – (مصر – المغرب – نيجيريا – السنغال – تونس) – فوز: 3

نيجيريا 2-0 إيسلندا

السنغال 2-1 بولندا

تونس 2-1 بنما

كأس العالم 2022 – (الكاميرون – غانا – المغرب – السنغالي – تونس) – فوز: 7

الكاميرون 1-0 البرازيل

غانا 3-2 كوريا الجنوبية

المغرب 2-0 بلجيكا

المغرب 2-1 كندا

السنغال 3-1 قطر

السنغال 2-1 الإكوادور

تونس 1-0 فرنسا